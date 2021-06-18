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    Магуайр остался в запасе сборной Англии на матч с Шотландией

    Англия — Шотландия: составы, прогноз, коэффициенты

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    Определились стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 Англия — Шотландия.

    Харри Магуайр
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    Харри Магуайр

    Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн (К), Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

    Шотландия: Маршалл, О’Доннел, Робертсон (К), Мактоминей, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Англии. Коэффициент на ее победу — 1.34, на успех Шотландии — 13.50, на ничью — 6.65. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В активе сборной Англии победа над Хорватией (1:0), а Шотландия наоборот уступила Чехии (0:2).

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