Англия — Шотландия: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн (К), Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

Шотландия: Маршалл, О’Доннел, Робертсон (К), Мактоминей, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Англии. Коэффициент на ее победу — 1.34, на успех Шотландии — 13.50, на ничью — 6.65. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.

В активе сборной Англии победа над Хорватией (1:0), а Шотландия наоборот уступила Чехии (0:2).