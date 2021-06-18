Сборная Англии
Стартовый поединок англичане выиграли. Минимальная виктория над Хорватией вполне устроила родоначальников футбола.
Вечно амбициозная, сборная Англии никак не может полноценно выстрелить. Харри Кейну и компании приходится трудновато как раз в финальных стадиях.
На сей раз у англичан есть все предпосылки выступить удачнее. Задачу-минимум можно решить, обыграв шотландцев.
Против «скоттов» Англия играет весьма успешно. Последнее поражение датировано еще 1999 годом, и даже микротравма Джека Грилиша не должна помешать «львам» добыть победу.
Сборная Шотландии
Шотландия стартовала ужасающе. Поражение от чехов (0:2) получилось абсолютно логичным, и пока не видно, за счет чего «скотты» планируют пробиваться в плей-офф.
Мало того, очень некстати травмировался защитник Киран Тирни. Его участие в британском дерби под вопросом.
Сам выход сборной Шотландии в финальную часть Евро можно считать достижением. Класс команды несопоставим со звездными англичанами.
Между тем, дерби — штука очень непредсказуемая. Шотландцы могут настроиться на один конкретный поединок. Тем более, на такой.
Прогноз и ставка
Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Англию за 1.34, на ничью за 5.20, а на Шотландию — за 11.00.
Англичане смотрятся мощнее соперника, но в дерби на первый план зачастую выходят морально-волевые качества.
«Скотты»
Сверхнастрой горцев сыграет свою решающую роль. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.