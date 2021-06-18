Англия сыграет на своем поле с Шотландией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 18 июня, начало — в 22:00 мск. Англия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Англия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Англии

Стартовый поединок англичане выиграли. Минимальная виктория над Хорватией вполне устроила родоначальников футбола.

Вечно амбициозная, сборная Англии никак не может полноценно выстрелить. Харри Кейну и компании приходится трудновато как раз в финальных стадиях.

На сей раз у англичан есть все предпосылки выступить удачнее. Задачу-минимум можно решить, обыграв шотландцев.

Все прогнозы на Евро-2020

Против «скоттов» Англия играет весьма успешно. Последнее поражение датировано еще 1999 годом, и даже микротравма Джека Грилиша не должна помешать «львам» добыть победу.

Сборная Шотландии

Шотландия стартовала ужасающе. Поражение от чехов (0:2) получилось абсолютно логичным, и пока не видно, за счет чего «скотты» планируют пробиваться в плей-офф.

Мало того, очень некстати травмировался защитник Киран Тирни. Его участие в британском дерби под вопросом.

Сам выход сборной Шотландии в финальную часть Евро можно считать достижением. Класс команды несопоставим со звездными англичанами.

Между тем, дерби — штука очень непредсказуемая. Шотландцы могут настроиться на один конкретный поединок. Тем более, на такой.

Прогноз и ставка

Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Англию за 1.34, на ничью за 5.20, а на Шотландию — за 11.00.

Англичане смотрятся мощнее соперника, но в дерби на первый план зачастую выходят морально-волевые качества.

«Скотты» наверняка будут действовать вторым номером , и постараются взять хотя бы балл.

Сверхнастрой горцев сыграет свою решающую роль. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.