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    Британское дерби завершится паритетом?

    Англия — Шотландия. Дерзкая ставка за 5.20 на матч Евро-2020 18 июня 2021 года

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    Маркус Рэшфорд
    Англия сыграет на своем поле с Шотландией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 18 июня, начало — в 22:00 мск. Англия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Англия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 18 Июня 2021 года
    Англия
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    •  Англия 22:00 Шотландия Шотландия
  • Евро-2020. Группа D
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    Сборная Англии

    Стартовый поединок англичане выиграли. Минимальная виктория над Хорватией вполне устроила родоначальников футбола.

    Вечно амбициозная, сборная Англии никак не может полноценно выстрелить. Харри Кейну и компании приходится трудновато как раз в финальных стадиях.

    На сей раз у англичан есть все предпосылки выступить удачнее. Задачу-минимум можно решить, обыграв шотландцев.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Против «скоттов» Англия играет весьма успешно. Последнее поражение датировано еще 1999 годом, и даже микротравма Джека Грилиша не должна помешать «львам» добыть победу.

    Сборная Шотландии

    Шотландия стартовала ужасающе. Поражение от чехов (0:2) получилось абсолютно логичным, и пока не видно, за счет чего «скотты» планируют пробиваться в плей-офф.

    Мало того, очень некстати травмировался защитник Киран Тирни. Его участие в британском дерби под вопросом.

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    • Сам выход сборной Шотландии в финальную часть Евро можно считать достижением. Класс команды несопоставим со звездными англичанами.

    Между тем, дерби — штука очень непредсказуемая. Шотландцы могут настроиться на один конкретный поединок. Тем более, на такой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Англию за 1.34, на ничью за 5.20, а на Шотландию — за 11.00.

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    Англичане смотрятся мощнее соперника, но в дерби на первый план зачастую выходят морально-волевые качества.

    «Скотты» наверняка будут действовать вторым номером, и постараются взять хотя бы балл.

    Сверхнастрой горцев сыграет свою решающую роль. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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