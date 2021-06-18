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    Англия уверенно разберется с Шотландией

    Англия — Шотландия. Ставка (к. 1.95) на матч чемпионата Европы по футболу-2020 18 июня 2021 года

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    Мэйсон Маунт и Деклан Райс
    Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Англии сыграет со сборной Шотландии. Матч пройдет 18 июня на «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Англия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 18 Июня 2021 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:00 Шотландия Шотландия
  • Евро-2020. Группа D
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
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  • 5.70
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  • 12.50
  • Ставка!
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    Англия

    Англия стартовала на чемпионате Европы с победы. При не слишком выразительной игре, но в доминирующем стиле в матче 1-го тура команде Гарета Саутгейта удалось обыграть Хорватию благодаря голу Рахима Стерлинга — 1:0.

    Этого оказалось недостаточно, чтобы расположиться на 1-м месте в группе, так как у Чехии лучше разница мячей.

    Для сборной Англии эта победа стала седьмой подряд во всех турнирах. В предыдущий раз англичане уступили еще в ноябре прошлого года.

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    Примечательно, что в семи этих матчах «Три Льва» пропустили лишь один раз, а забили 16 мячей, но 9 из них — Исландии и Сан-Марино. Победив Хорватию, Англия в третий раз подряд выиграла со счетом 1:0.

    Шотландия

    Для Шотландии чемпионат Европы начался с поражения. Шотландцы проиграли сборной Чехии со счетом 0:2, в том числе пропустив гол с центра поля.

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  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?

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    • Шотландская сборная в этом году в шести матчах смогла выиграть лишь два раза — у Фарерских островов и Люксембурга.

    К слову, в игре с чехами Шотландия впервые за 6 игр ушла с поля без забитого гола.

    Ставка

    На победу сборной Англии букмекеры дают коэффициент 1,35, на ничью — 5,25, а на победу Шотландии — 11,50.

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    Англия — фаворит группы и должна без особых проблем разбираться с Шотландией. Но прорвет ли англичан? Рискнем предположить, что в принципиальном противостоянии Англия сможет забить больше двух мячей.

    Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,95.

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