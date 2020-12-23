Российскому футболу мешает лимит на легионеров, считает Гинер

Президент ЦСКАсчитает, что российскому футболу мешает развиваться лимит на легионеров.

«Сказать, что уровень нашего футбола упал упал, сложно — нужно с чем-то сравнивать. Лигу чемпионов мы, к сожалению, не выигрывали. Выиграли два Кубка УЕФА за всю историю, и все.

Мы не доходим постоянно условно до полуфинала турнира и из года в год не готовы брать Лигу Европы. Мое субъективное мнение, основанное на мировой практике, если мы посмотрим на проблему легионеров, — это глупость...

Да, я о лимите. Это глупость. И те ребята, кто сейчас доигрывает в сборной, выступает за свои клубы, они начинали рядом с теми же Жо, Карвальо, Вагнером. И, поверьте мне, многому у них научились. Какие-то искусственные ограничения, мне кажется, всегда останавливают рост — не должно этого быть.

Это мое субъективное мнение. Может, завтра его отменят, хорошие футболисты к нам поедут, уровень конкуренции вырастет. Если ты внутри страны половину матчей играешь на одной ноге, не может тут уровень футбола вырасти.

Это звенья одной цепи. Посмотрите: в Англии, Испании, Германии каждый клуб дает бой лидерам. Александр Дюков молодец, что начинает развитие детско-юношеского футбола по всей стране.

У нас в той же Сибири есть множество ребят, которые потом переезжают в Москву. Но если мы забрали у них лидера, нужно им дать возможность купить какого-то недорогого поляка, чеха, африканца, чтобы они бились, чтобы играли. А сейчас у них такой возможности из-за лимита нет», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс». 0