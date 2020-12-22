Мостовой: Наши футболисты скрываются за спинами легионеров, а потом кричат, что они звезды

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о падении уровня клубов российской Премьер-лиги.

«Многие считают, что падение уровня РПЛ связано с классом легионеров. А что они хотят — чтобы легионеры все решали? Мы ведь о нашем чемпионате говорим, надо, чтобы наши футболисты что-то решали, а то наши скрываются за спинами Халка, Витцеля и Вагнера Лава, а потом кричат, что они звезды. Нет, давайте вы тоже выходите.

Уровень у нас слабый, потому что как раз наши футболисты не отвечают нужным требованиям. И не отвечают зарплатам, которые они получают. Отсюда у нас уровень низкий и показатели низкие. В этом году просто катастрофические показатели, побили все антирекорды.

Возьмите "Краснодар", не было легионеров, когда они болели или были травмированы, клуб проигрывал 0:3 и 0:4. Как они восстановились, так они вышли хоть куда-то, наша единственная команда.

Главная проблема в том, что наши футболисты сильно переоценены. И это играет с ними злую шутку. Многие думают, что они звезды, а они посредственные.

Мы радуемся всему, потому что на фоне других команд, которые не вышли, здесь другое.

Мы не забываем, что "Динамо" умудрилось вылететь от грузинского "Локомотива", где у игроков зарплата 10 тысяч. Конечно, мы радуемся всему, а у "Краснодара" будут отговорки, что, мол, команда впервые попала в группу Лиги чемпионов.

Такое чувство, что у других стран нет команд, которые впервые попадают в ЛЕ и ЛЧ. Все переоценено, нужно спуститься с небес на землю и думать, что не все так хорошо, как говорят или показывают.

Другое дело, что когда говоришь правду, начинают обижаться. И воспринимают это как критику. А почему не критиковать? Почему правду называют критикой?», — приводит слова Мостового Rusfootball.info. 0