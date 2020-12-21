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    Генич: «Спартак» — это дорогая игрушка в руках людей, которые решили поиграть в больших футбольных менеджеров

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    Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 19-ти туров. В ноябре клуб прекратил сотрудничество с генеральным директором Шамилем Газизовым. А еще чуть позже главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско намекнул, что хочет покинуть команду во время зимней паузы в чемпионате России.

    «Никто не понимает, что там происходит. "Спартак" — это дорогая игрушка в руках людей, которые решили поиграть в больших футбольных менеджеров. Есть ощущение, что "Спартак" и не выходил из смуты, в которую погрузился после чемпионства. Ему нужно понять, в каком направлении он собирается двигаться и развиваться.

    Сначала клуб подписывает одного гендира, а через год меняет. Окей, ты платишь и заказываешь музыку. Затем подписывает контракт на 5 лет с другим менеджером и снимает его через полгода. Вопрос: какие методы управления считаются верными?

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    • Такое ощущение, что в "Спартаке" идет непрерывная внутриклубная борьба, а результат на поле не имеет принципиального значения. Главное — выиграть борьбу в кабинетах, назначить нужного человека, привезти нужного агента, сделать нужный трансфер. Ощущение, что это важнее для окружения Федуна, чем результаты команды.

    На поверхности предпосылок к отставке Газизова не было, а что происходило внутри — без понятия. Думаю, все это повлияло на решение Тедеско не продлевать контракт вместе с ковидной историей. А истерика, которая случилась в Сочи, была немного искусственной, чтобы иметь лишний аргумент при принятии решения.

    По игре за 19 туров "Спартак" не убедил. Результат есть, "Спартак" в тройке, но сама игра — сырая и не слишком смотрибельная. Причем мне с ходу сложно сказать, кто нужен "Спартаку", чтобы смотреться убедительнее в игре с "Зенитом" и по дистанции. У команды 4 разноплановых нападающих, и вряд ли можно было предугадать, что в ситуации без еврокубков у тебя на 19-й тур останется всего два форварда, причем очень уставших. Понсе и Ларссон в хорошем состоянии справлялись на отлично.

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    • К "Спартаку" быстро привыкли, соперники быстро научились против него играть. Да, Мозес в четверке центральных защитников — это так себе идея, но опять же: клуб сам отдал Рассказова в аренду и сам отпустил других фланговых игроков — Мирзова и Ломовицкого. Кричать, что у "Спартака" короткая скамейка, мне кажется, не очень уместно», — приводит слова Генича «Матч ТВ». 0

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