Дивеев: В Лиге Европы был нефарт. По игре — мы точно не провалились

Защитник ЦСКАне считает выступление армейцев в Лиге Европы провалом.

ЦСКА не одержал ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы и не вышел в плей-офф турнира.

«В Лиге Европе понравилось всё, кроме результата. Если внимательно посмотреть три домашних матча — мы всех переиграли. Статистика вся наша. Общее количество ударов — под 100!

Ноль забитых? Потому что нефарт. Как говорят журналисты, удача была на чужой стороне. У наших ворот вообще ничего не создали!

"Вольфсберг" вломил с 30 метров, мужик ударил — и попал. Дай ему сейчас 20 мячей — ни разу не получится. Так что нет, не согласен. По игре — точно не провалились.

Еще раз: все три домашних матча должны были выигрывать по делу, но не получилось. На такие случаи есть философская фраза, которая закрывает все вопросы: это футбол», — приводит слова игрока «Матч ТВ». 0