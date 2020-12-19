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    Дивеев: В Лиге Европы был нефарт. По игре — мы точно не провалились

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не считает выступление армейцев в Лиге Европы провалом.

    Игорь Дивеев
    Игорь Дивеев

    ЦСКА не одержал ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы и не вышел в плей-офф турнира.

    «В Лиге Европе понравилось всё, кроме результата. Если внимательно посмотреть три домашних матча — мы всех переиграли. Статистика вся наша. Общее количество ударов — под 100!

    Ноль забитых? Потому что нефарт. Как говорят журналисты, удача была на чужой стороне. У наших ворот вообще ничего не создали!

    "Вольфсберг" вломил с 30 метров, мужик ударил — и попал. Дай ему сейчас 20 мячей — ни разу не получится. Так что нет, не согласен. По игре — точно не провалились.

    Еще раз: все три домашних матча должны были выигрывать по делу, но не получилось. На такие случаи есть философская фраза, которая закрывает все вопросы: это футбол», — приводит слова игрока «Матч ТВ». 0

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