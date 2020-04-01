Прядкин: Не планируем досрочно завершать чемпионат на данный момент

Президент РПЛвысказался о приостановке чемпионата России до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.

На данный момент мы не планируем досрочно завершать чемпионат и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях.

По всем важным вопросам мы продолжаем работать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами. Один из таких вопросов — трудовые договоры с игроками и трансферные контракты. Это общая проблема для всех без исключения.

Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из ФИФА, и вместе с клубами придем к консолидированному взвешенному решению.

Мы видим, как клубы и футболисты за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере "Спартака" также находят понимание у своих игроков.

Также мы понимаем всю сложность ситуации для клубов в контексте лицензирования, поэтому вместе с коллегами из РФС мы достигли принципиального согласия о переносе даты подачи документов.

При выборе нового срока мы будем руководствоваться рекомендациями УЕФА и объявим о нем дополнительно», — сказал Прядкин ТАСС.

Ранее Премьер-лига была приостановлена после 22-го тура. «Зенит» лидирует в таблице с отрывом в 9 очков.

В России 2 777 человек заразились коронавирусом, 190 выздоровели, 24 — умерли. 0