Позор в Минске. «Зенит» сдался без боя

Петербургский «Зенит» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы потерпел поражение от минского «Динамо» со счетом 0:4. Дважды в воротах Юрия Лодыгина расписался Урош Николич, по голу забили Владимир Хващинский и Нино Галович. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Отвратительная игра

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак раскритиковал игру «Зенита», особенно в первом тайме, когда команда пропустила три мяча.

«Первый тайм гости провели просто отвратительно. И дело даже не в трех пропущенных голах. Впереди у "Зенита" не получалось ни-че-го. И даже подбадривания своих фанатов "Хоп, давай-давай", которые перекрикивали остальные 20 тысяч болельщиков минчан, помогали мало.

Мяч не держался вообще, а хозяева забивали. Сначала Урош Николич точно пробил в ближний угол со штрафного. А ведь Юрий Лодыгин очень тщательно выстроил стенку — 1:0. Через 20 минут Владимир Хвощинский подкараулил мяч в штрафной после серии рикошетов — 2:0. Это был его третий мяч в пяти проведенных встречах.

В этот момент, думаю, Сергей Семак пожалел о своем решении оставить дома тройку игроков, которые во-многом определяли игру "Зенита" в двух стартовых матчах сезона. А завершил кошмарную для "Зенита" 45-минутку Нино Галович, точно пробив головой после подачи углового.

На второй тайм Сергей Семак выпустил свежих Антона Заболотного и Александра Ерохина. И поначалу "Зенит", включив высокий прессинг, перевел-таки игру к воротам соперника. Олег Шатов исполнил штрафной — выручил Горбунов, Заболотный не дотянулся до мяча, было несколько опасных угловых. На все это с грустью из VIP-ложи наблюдал президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко. "Динамо", даже при счете 3:0, не собирались парковать свой автобус перед воротами. Более того, хозяева умудрились увеличить счет — безусловный герой встречи (дубль+голевая передача) Николич плюхнул из-за штрафной по отскочившему мячу и снова попал в ближний угол! 4:0 — "Зенит", тебе не жалко своих болельщиков?», — спрашивает Зибрак.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Очень сложно и неприятно сложился первый тайм. Во втором тайме играли лучше. Нужно было, конечно, забивать, но, к сожалению, не забили и еще пропустили. Футбол интересен тем, что может случиться всякое. Так произошло и сегодня, но не в нашу пользу. Обидное поражение. У нас есть неделя для подготовки к ответному матчу: вернуться в игру сложно, но возможно. Будем разбираться. Стандарты сегодня действительно подкачали, причем и в атаке, и в обороне, поскольку много пропустили после них. Изначально присутствовала нервозность, ошибки технического характера, но стандарты действительно не удались сегодня.

Наследство Манчини

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что Сергею Семаку не стоило экспериментировать с составом в этой игре, ведь это практически лишило «Зенит» еврокубкового сезона.

«В перерыве главный тренер "Зенита" поменял легковесных Ригони с Дриусси, которые играли впереди как будто сами по себе, на двух "крепких лбов" — Александра Ерохина и Антона Заболотного. Эрнани опустился глубже, Далер Кузяев перешёл на правый фланг. Это должно было добавить гостям баланса для предотвращения контрвыпадов и мощи на чужой половине.

Возможно, имело смысл так сыграть с самого начала, однако Семак должен проверить футболистов и убедиться что-то на сегодняшний день кто-то не тянет или даже не соответствует уровню "Зенита", несмотря на удобную для них модель игры. Грустно только, если это будет стоить петербургской команде еврокубкового сезона. Но ничего не поделаешь — такое "наследство" оставил ему Роберто Манчини.

Оказалось, что "Зенит" ещё не покинул комнату кривых зеркал. Гости поддавили, стали создавать напряжение у ворот Андрея Горбунова, но не хватало агрессии и настоящих голевых моментов. "Динамо" закрылось, а потом использовало свой редкий момент. Теперь Далер Кузяев не добежал до оппонента, чтобы помешать навесу, Мевля опять проиграл единоборство, а Лодыгин не выручил. Жуткие 0:3 превратились в позорные 0:4… Скорее всего, евросезон для "Зенита" закончится, едва начавшись», — предполагает Романов.

Александр Анюков Защитник «Зенита» Для нас это вообще позор, я считаю. При всем уважении к «Динамо», играть так, как мы играли первый тайм, нельзя вообще. 4:0 — это… Здесь можно много слов говорить, но хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые сюда приехали. Есть ответная игра, будем готовиться к ней. Сейчас нам предстоит игра с «Рубином», будем сражаться с «Рубином».

Богатые против бедных

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов заметил, что в составе минского «Динамо» нет ни одного футболиста дороже миллиона евро, что уже вызывает вопросы по поводу разгрома «Зенита».

«Катастрофа это и такой счет. Нет, не возможный вылет из Лиги Европы, это как раз случается, еврокубками иногда можно жертвовать — особенно если станет легче завоевать титул внутри страны. Но не до такой же степени жертвовать!

Не на 0:4 против "Динамо" Минск. У этой команды, которая на славу покуражилась над звездами "Зенита", нет ни одного футболиста дороже миллиона евро. А общая стоимость заявки дешевле зенитовской в 17 раз! Так себе прием — сравнивать богатых и бедных, но на фоне счета 0:4 он уместен.

Таких пощечин у тренера Семака еще не было. Как он справится? Многое зависит от клуба. Можно поддержать тренера, словом и делом — в том числе и в селекции. А можно холодно отчитать за нанесенный вред имиджу клуба. Что выберут в Петербурге?», — задается вопросом Зеленов.

Сергей Гуренко Главный тренер минского «Динамо» Я говорил ребятам, что основная игра — в Питере. Сегодня ребята поняли, что они хорошие футболисты, но они хороши, когда играют вместе. Мы еще ничего не выиграли, наша задача — пройти дальше. Ребята доставили праздник, которого давно не было в Белоруссии. Важно, чтобы люди поверили, что здесь может развиваться футбол. Если на хоккейное «Динамо» приходит полный стадион, почему не может приходить на футбольное? Уверен, если бы не новый стадион, не было бы этой победы.

Справедливое наказание

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков в своем материале указал на некоторые моменты, которые привели «Зенит» к этому крупному поражению.

«В Минске главный тренер "Зенита" увидел жестокость мироздания, потому что его команда оказалась наказанной за все. За Лодыгина, которому Николич забивал первый гол, словно специально целясь в точку для отскока, который поставит второго вратаря в тупик.

За аргентинцев, продолжающих поддерживать иллюзию, что в их прошлогодних выступлениях был виноват только Манчини. За то, что пока что в команде нет никого, кто за такую игру, как показали Ригони и Дриусси, отвел бы обоих в перерыве в душевую. Иванович? Возможно. Но крах пришел так неожиданно, что Бано, видимо, не успел отреагировать.

Когда у тебя 30 игроков, имеет смысл давать играть всем до 31 августа. Разницы между "Дунайской Стредой" и минским "Динамо" нет практически никакой. Как и между минским "Динамо" и тульским "Арсеналом", который обыграли в выходные.

Разница — в настрое, готовности здесь и сейчас, концентрации, предыстории. "Зенит" создавал базу для такого провала не один сезон, набирая всех побольше, на всякий случай. Семаку предписывалось со всем этим счастьем взлететь. Ему обещали сложности, но никто не знал, как они выглядят. Теперь смотрите — "Зенит" готов прощаться с еврокубками в середине августа», — отмечает Жидков.

Бранислав Иванович Защитник «Зенита» «Динамо» заслужило эту победу. Результат еще хороший для нас, учитывая, как мы играли сегодня. Есть много причин, но не будем это обсуждать. Надо поднимать голову, через 3 дня у нас очень важная игра, надо готовиться к этой игре. Так, как сегодня, не надо играть. Чудеса случаются в футболе. Не так часто, но бывают. Конечно, мы должны надеяться и сделать все. После такой игры очень тяжело что-то говорить, но мы должны бороться до конца. Будем это делать.

«Динамо» заслужило позитивные оценки

Александр Чистяков в своем блоге на soccer.ru отметил не только слабую игру «Зенита», но и похвалил «Динамо».

«Нужно отдать должное соперникам: они главные "виновники" крупного поражения российского фаворита этой дуэли. По данным "Трансфермаркта", состав минского "Динамо" стоит 8.7 млн евро, в то время как "Зенит" педантичные немцы оценили в 149.85 млн. Знаю, вам лень считать самостоятельно, поэтому просто держите цифру: разница более чем в 17 раз!

Белорусский клуб сотворил суперсенсацию. Команде Гуренко повезло с реализацией моментов и отсутствием сопротивления со стороны Юрия Лодыгина, но до этих моментов еще нужно было довести, а в первом тайме "Динамо" целыми отрезками уничтожало "Зенит", у которого не было даже намека на осмысленный выход из обороны.

Корзун и Шитов впивались в каждый мяч, очень толково позиционно, с мячом и без мяча, играл ганский опорник Яхайя, Бегунов бегал, Хващинский использовал любую возможность для удара и встретил свой гол, местный Дзюба по имени Филипп и по фамилии Иванов выигрывал чуть ли не все верховые единоборства. А главным героем стал, конечно же, Урош Николич, принявший участие во всех четырех голах. "Динамо" рискнуло и не прогадало, смелость в дебюте встречи была вознаграждена голами, переросла в кураж и помогла добиться исторического результата.

Что касается "Зенита", то просто удивительно, как команда с таким количеством опытных футболистов в составе рассыпалась по полю и не смогла собраться в единое целое. Такое ощущение, что Сергей Семак попросил ребят явить наглядное подтверждение его недавним словам о том, что "Зениту" требуется усиление на каждой позиции», — пишет Чистяков.