прогноз на матч третьего круга Мастерса в Монреале, ставка за 3.80

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против испанца Рафаэля Ходара в третьем круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.80.

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Ходар

Рафаэль попал в число сеяных, благодаря чему пропускал первый круг.

Во втором раунде испанский теннисист одержал волевую победу над Корантеном Муте.

Ходар не очень хорошо начал матч, но камбэк получился более чем убедительным — 4:6, 6:1, 6:3.

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На прошлой неделе Ходар впервые в карьере дошел до финала на харде на уровне основного тура.

Испанец остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Вашингтоне. В решающем матче он уступил американцу Тейлору Фрицу — 6:7, 4:6.

В остальных матчах на турнире в столице США 19-летний теннисист выиграл у Артура Фиса, Кэя Нисикори, Лоренцо Музетти и Алехандро Табило.

Ходар провел 57 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 44 победы и 13 поражений.

Также стоит уточнить, что Рафа выиграл 21 из 28 матчей на харде.

Музетти

Лоренцо тоже пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Николасом Мехией.

Итальянский теннисист обыграл колумбийца в двух сетах — 7:6, 6:2.

На прошлой неделе Музетти дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Музетти проводит второй турнир после очередной травмы. В начале мая он получил повреждение прямой мышцы бедра, из-за пропустил Ролан Гаррос и серию турниров на траве, в том числе Уимблдон.

В этом году Музетти провел пока лишь 24 матча. На этом отрезке у него 16 побед и восемь поражений.

Но также стоит обратить внимание, что Лоренцо выиграл десять из 14-ти матчей на харде в этом году. В январе он дошел до финала в Гонконге и до четвертьфинала на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.60, победу Музеьтти букмекеры предлагают за 2.33.

Прогноз: на прошлой неделе Ходар одержал волевую победу над Музетти в четвертьфинале «пятисотника» в Вашингтоне — 1:6, 6:1, 6:4.

Вероятно, итальянец возьмет реванш. Есть подозрение, что испанец все-таки подустал после изнурительной недели в столице США.

3.80 Победа Музетти в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч Ходар — Музетти позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 3.80.