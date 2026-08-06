Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против испанца Рафаэля Ходара в третьем круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.80.
Ходар
Рафаэль попал в число сеяных, благодаря чему пропускал первый круг.
Во втором раунде испанский теннисист одержал волевую победу над Корантеном Муте.
Ходар не очень хорошо начал матч, но камбэк получился более чем убедительным — 4:6, 6:1, 6:3.
На прошлой неделе Ходар впервые в карьере дошел до финала на харде на уровне основного тура.
Испанец остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Вашингтоне. В решающем матче он уступил американцу Тейлору Фрицу — 6:7, 4:6.
В остальных матчах на турнире в столице США 19-летний теннисист выиграл у Артура Фиса, Кэя Нисикори, Лоренцо Музетти и Алехандро Табило.
Ходар провел 57 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 44 победы и 13 поражений.
Также стоит уточнить, что Рафа выиграл 21 из 28 матчей на харде.
Музетти
Лоренцо тоже пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Николасом Мехией.
Итальянский теннисист обыграл колумбийца в двух сетах — 7:6, 6:2.
На прошлой неделе Музетти дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Вашингтоне.
Музетти проводит второй турнир после очередной травмы. В начале мая он получил повреждение прямой мышцы бедра, из-за пропустил Ролан Гаррос и серию турниров на траве, в том числе Уимблдон.
В этом году Музетти провел пока лишь 24 матча. На этом отрезке у него 16 побед и восемь поражений.
Но также стоит обратить внимание, что Лоренцо выиграл десять из 14-ти матчей на харде в этом году. В январе он дошел до финала в Гонконге и до четвертьфинала на Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.60, победу Музеьтти букмекеры предлагают за 2.33.
Прогноз: на прошлой неделе Ходар одержал волевую победу над Музетти в четвертьфинале «пятисотника» в Вашингтоне — 1:6, 6:1, 6:4.
Вероятно, итальянец возьмет реванш. Есть подозрение, что испанец все-таки подустал после изнурительной недели в столице США.
Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 3.80.