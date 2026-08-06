Свентек шокирует в матче с Голубич?

прогноз на матч третьего круга турнира в Торонто, ставка за 2.34

Полька Ига Свентек сыграет против швейцарки Виктории Голубич в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

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Голубич

Виктория начала турнир с победы над австралийкой Кимберли Биррелл — 7:6, 6:4.

Во втором раунде швейцарская теннисистка одержала волевую победу над хорваткой Донной Векич — 5:7, 6:2, 6:3.

Голубич занимает 51-е место в текущей версии рейтинга WTA.

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В этом году 33-летняя теннисистка провела 44 матча. Сейчас у нее 25 побед и 19 поражений.

В июне Голубич дошла до полуфинала на травяном турнире в Ноттингеме.

Кроме того, она выиграла по два матча на «тысячнике» в Риме и на Ролан Гаррос.

Свентек

Ига пропускала первый круг, а во втором одержала разгромную победу над Сарой Бейлек.

Польская теннисистка отдала лишь три гейма 20-летней чешке — 6:0, 6:3.

Свентек проводит первый турнир после неудачной защиты титула на Уимблдоне.

На этот раз Ига не смогла пройти даже третий круг, проиграв филиппинке Александре Эале.

Также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос полька до сих пор провела лишь четыре матча.

Общий баланс Свентек в текущем сезоне пока тоже не впечатляет — 24 победы и 12 поражений.

На харде Ига выиграла 13 из 19 матчей. В начале года она дошла до четвертьфинала на Australian Open и на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Свентек не будет проблем в предстоящем матче. На победу Голубич можно поставить за 10.00.

Прогноз: да, скорее всего, Свентек снова одержит победу с разгромным счетом. Как и Бейлек, Голубич вряд ли справится с чересчур агрессивным стилем игры польской теннисистки.

2.34 Победа Свентек + тотал геймов меньше 16,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Голубич — Свентек позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов меньше 16,5 за 2.34.