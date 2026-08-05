Сможет ли Александрова выйти в 1/8 финала «тысячника» в Торонто?

прогноз на матч третьего круга турнира в Торонто, ставка за 3.72

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против австралийки Талии Гибсон в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.72.

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Гибсон

В первом раунде Талия встречалась с Элизабеттой Коччаретто, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

Австралийская теннисистка вела 6:2, 3:2, когда итальянка отказалась от продолжения борьбы.

Гибсон закрепилась в топ-100, прежде всего, успешным выступлениям на харде.

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Австралийка выиграла 24 из 32-х матчей на твердом покрытии.

В марте Гибсон сначала дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, а потом выиграла три матча в Майами.

Александрова

Екатерина попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче российская теннисистка, вопреки ожиданиям, обыграла Камилу Осорио.

Более того, ей хватило двух сетов для победы над колумбийкой — 6:3, 7:6.

Несмотря на это, все равно важно обратить внимание на баланс Александровой в этом сезоне.

Александрова выиграла лишь 12 матчей и потерпела 18 поражений. Просто добавим, что она начинала сезон в статусе 10-й ракетки мира.

Правда, свой лучший результат в этом году Екатерина показала именно на харде, дойдя до финала на «пятисотнике» в Аду-Даби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гибсон в этом матче можно поставить за 2.42, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: весной Александрова проиграла Гибсон на харде в Индиан-Уэллс — 3:6, 5:7.

Честно говоря, удивлены, что россиянке отдают здесь статус фаворитки. Считаем, что австралийка снова обыграет Екатерину, причем уверенно.

3.72 Победа Гибсон в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.72 на матч Гибсон — Александрова принесёт прибыль 2720₽, общая выплата — 3720₽

Рекомендуемая ставка: победа Гибсон в двух сетах за 3.72.