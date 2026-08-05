прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.96

Француз Гаэль Монфис сыграет против американца Лернера Тьена во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Тьен

Лернер попал в список сеяных и стартует сразу со второго круга.

На прошлой неделе Тьен стал одним из главных неудачников «пятисотника» в Вашингтоне. В столице США 20-летний теннисист проиграл в стартовом матче 38-летнему французу Адриану Маннарино.

Тьен провел пока лишь 34 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 21 победа и 13 поражений.

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Также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего раунда, Тьен сыграл всего пять официальных матчей.

Но в первой половине сезона американец успешно выступал не только на харде, но и на грунте.

Тьен дошел до четвертьфинала на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а также стал победителем грунтового турнира в Женеве.

Монфис

Гаэль тем временем стал автором одной из главных сенсаций первого круга.

Французский теннисист одержал уверенную победу над Камилем Майхшаком — 6:4, 6:4.

Поляк, похоже, тоже не ожидал, что ему предстоит встретиться с лучшей версией Монфиса, который проводит заключительный сезон в карьере.

Дело в том, что Монфис сыграл пока лишь 11 матчей в этом году. Сейчас у него четыре победы и семь поражений.

Француз проводит первый турнир с конца мая, когда проиграл Юго Гастону в первом круге Ролан Гаррос.

В первой половине сезона он прошел первый раунд в Акапулько, Индиан-Уэллс и Монте-Карло, обыграв Дамира Джумхура, Алексиса Галарно и Таллона Грикспора соответственно.

При этом в текущем сезоне Монфис пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.35, победу Монфиса букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: да, 39-летний Монфис действительно пошумел в первом матче, но даже после столь яркого выступления мы все равно не верим, что он обыграет талантливого американца. Более того, склоняемся к тому, что Тьен одержит победу с разгромным счетом.

1.96 Победа Тьена в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Тьен — Монфис принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 1.96.