Француз Гаэль Монфис сыграет против американца Лернера Тьена во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Тьен
Лернер попал в список сеяных и стартует сразу со второго круга.
На прошлой неделе Тьен стал одним из главных неудачников «пятисотника» в Вашингтоне. В столице США 20-летний теннисист проиграл в стартовом матче 38-летнему французу Адриану Маннарино.
Тьен провел пока лишь 34 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 21 победа и 13 поражений.
Также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего раунда, Тьен сыграл всего пять официальных матчей.
Но в первой половине сезона американец успешно выступал не только на харде, но и на грунте.
Тьен дошел до четвертьфинала на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а также стал победителем грунтового турнира в Женеве.
Монфис
Гаэль тем временем стал автором одной из главных сенсаций первого круга.
Французский теннисист одержал уверенную победу над Камилем Майхшаком — 6:4, 6:4.
Поляк, похоже, тоже не ожидал, что ему предстоит встретиться с лучшей версией Монфиса, который проводит заключительный сезон в карьере.
Дело в том, что Монфис сыграл пока лишь 11 матчей в этом году. Сейчас у него четыре победы и семь поражений.
Француз проводит первый турнир с конца мая, когда проиграл Юго Гастону в первом круге Ролан Гаррос.
В первой половине сезона он прошел первый раунд в Акапулько, Индиан-Уэллс и Монте-Карло, обыграв Дамира Джумхура, Алексиса Галарно и Таллона Грикспора соответственно.
При этом в текущем сезоне Монфис пока ни разу не выигрывал два матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.35, победу Монфиса букмекеры предлагают за 3.18.
Прогноз: да, 39-летний Монфис действительно пошумел в первом матче, но даже после столь яркого выступления мы все равно не верим, что он обыграет талантливого американца. Более того, склоняемся к тому, что Тьен одержит победу с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 1.96.