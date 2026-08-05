Испанец Рафаэль Ходар сыграет против француза Корантена Муте во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.
Ходар
Рафаэль на прошлой неделе впервые в карьере дошел до финала на харде на уровне основного тура.
Испанский теннисист остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Вашингтоне.
В решающем матче Ходар уступил американцу Тейлору Фрицу — 6:7, 4:6.
В остальных матчах на турнире в столице США 19-летний испанец выиграл у Артура Фиса, Кэя Нисикори, Лоренцо Музетти и Алехандро Табило.
Ходар провел 56 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 43 победы и 13 поражений.
Также стоит уточнить, что Рафа выиграл 20 из 27 матчей на харде.
Ранее в этом сезоне Ходар проиграл в стартовом матче только на одном турнире: в марте он уступил Табило в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Муте
Корантен в первом раунде одержал уверенную победу над Мартоном Фучовичем.
Вопреки ожиданиям, французский теннисист обыграл венгра с разгромным счетом — 6:1, 6:2.
Муте прервал серию из четырех поражений.
В середине июня он проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине во втором раунде «пятисотника» в Лондоне, после чего не смог пройти первый круг на Мальорке, Уимблдоне и в Лос-Кабосе.
Общий баланс Муте в текущем сезоне тоже обращает на себя внимание — 10 побед и 18 поражений.
После Australian Open француз пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муте букмекеры предлагают за 3.62.
Прогноз: «Когда я упал, я немного повредил запястье. Надеюсь, ничего серьезного», — сказал Ходар сразу после финала в Вашингтоне.
Логично предположить, что испанец избежал травмы, иначе он просто не приехал бы на канадский «Мастерс».
Наше мнение — Ходар выиграет у вспыльчивого француза с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов меньше 19,5 за 2.63.