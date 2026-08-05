прогноз на матч второго круга турнира в Торонто, ставка за 1.92

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 23:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Самсонова

Людмила в первом раунде одержала победу над Джанис Тьен.

Матч против индонезийки получился непростым, но при этом российской теннисистке все-таки не понадобился третий сет — 7:6, 7:5.

Самсонова, судя по недавним матчам, похоже, наконец-то преодолела сложнейший период.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На прошлой неделе она прошла два раунда на «пятисотнике» в Вашингтоне.

В столице США Самсонова выиграла у американки Мэдисон Киз и китаянки Синьюй Ван, после чего уступила Диане Шнайдер.

Кроме того, в начале июля Людмила дошла до третьего круга на Уимблдоне. Ей не удалось защитить прошлогодний четвертьфинал, но на фоне предыдущих результатов в текущем сезоне это тоже можно назвать прорывом.

У Самсоновой пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 18 поражений. На харде она выиграла семь матчей из 16-ти.

Крейчикова

Барбора попала в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Чешская теннисистка вернулась в топ-30 по итогам недавних турниров.

Крейчикова очень сильно проводит летний отрезок: в июне она дошла до финала в Хертогенбосе, а в июле выиграла три матча на Уимблдоне, стала чемпионкой в Афинах и добралась до полуфинала в Праге.

Всё это свидетельствует о том, что Крейчикова снова находится в оптимальной форме. Как известно, большая часть ее неудачных выступлений связана с травмами.

В этом году Барбора выиграла 11 из 15 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.52, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Самсоновой досталась чересчур непростая соперница, но мы все равно склоняемся к тому, что в предстоящем матче она как минимум навяжет борьбу.

Кстати, Людмила выиграла три из четырех предыдущих матчей против чешской теннисистки.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Самсонова — Крейчикова позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.