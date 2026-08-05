Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 23:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Самсонова
Людмила в первом раунде одержала победу над Джанис Тьен.
Матч против индонезийки получился непростым, но при этом российской теннисистке все-таки не понадобился третий сет — 7:6, 7:5.
Самсонова, судя по недавним матчам, похоже, наконец-то преодолела сложнейший период.
На прошлой неделе она прошла два раунда на «пятисотнике» в Вашингтоне.
В столице США Самсонова выиграла у американки Мэдисон Киз и китаянки Синьюй Ван, после чего уступила Диане Шнайдер.
Кроме того, в начале июля Людмила дошла до третьего круга на Уимблдоне. Ей не удалось защитить прошлогодний четвертьфинал, но на фоне предыдущих результатов в текущем сезоне это тоже можно назвать прорывом.
У Самсоновой пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 18 поражений. На харде она выиграла семь матчей из 16-ти.
Крейчикова
Барбора попала в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Чешская теннисистка вернулась в топ-30 по итогам недавних турниров.
Крейчикова очень сильно проводит летний отрезок: в июне она дошла до финала в Хертогенбосе, а в июле выиграла три матча на Уимблдоне, стала чемпионкой в Афинах и добралась до полуфинала в Праге.
Всё это свидетельствует о том, что Крейчикова снова находится в оптимальной форме. Как известно, большая часть ее неудачных выступлений связана с травмами.
В этом году Барбора выиграла 11 из 15 матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.52, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: Самсоновой досталась чересчур непростая соперница, но мы все равно склоняемся к тому, что в предстоящем матче она как минимум навяжет борьбу.
Кстати, Людмила выиграла три из четырех предыдущих матчей против чешской теннисистки.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.