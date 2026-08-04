Сможет ли Корнеева выйти в третий круг «тысячника» в Тороно?

прогноз на матч второго круга турнира в Торонто, ставка за 1.92

Россиянка Алина Корнеева сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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Корнеева

Алина впервые в карьере прошла раунд на турнире категории WTA 1000.

В стартовом матче она встречалась с Полиной Кудерметовой, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 6:0, 3:0 в пользу соперницы.

Корнеева попала в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.

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В единственном отборочном матче она одержала волевую победу над американкой Мэри Стояной — 2:6, 6:4, 6:3.

По итогам первой половины сезона 19-летняя россиянка закрепилась в топ-100. Эту неделю она проводит в статусе 89-й ракетки мира.

В середине июля Корнеева дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Афинах. В столице Греции, прежде чем уступить экс-третьей ракетке мира Марии Саккари, она выиграла у Аой Ито, Энн Ли и Терезы Валентовой.

Корнеева провела 47 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 34 победы и 13 поражений.

Наварро

Эмма попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Американская теннисистка по итогам первой половины сезона снова вернулась в топ-30.

В конце мая Наварро выиграла грунтовый «пятисотник» в Страсбурге.

Еще через месяц американка дошла до финала в Ноттингеме. На этот раз она проиграла в решающем матче чешке Мари Боузковой.

На прошлой неделе Наварро не очень удачно выступила в Вашингтоне, проиграв во втором раунде итальянке Элизабетте Коччаретто.

В начале года Наварро беспокоили проблемы со здоровьем, из-за чего она слабо провела серию турниров на харде (четыре победы в 13-ти матчах).

Два года назад Эмма дошла до полуфинала на «тысячнике» в Торонто.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корнееву в этом матче можно поставить за 2.10, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: учитывая заметный прогресс в ее игре, рискнем предположить, что российская теннисистка как минимум навяжет борьбу опытной сопернице.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Корнеева — Наварро позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.