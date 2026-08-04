Калинская начнет «тысячник» в Торонто с разгромной победы?

прогноз на матч второго круга турнира в Торонто, ставка за 2.11

Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 00:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

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Калинская

Анна попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе российская теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире в Вашингтоне.

На «пятисотнике» в американской столице Калинская выиграла у Дарьи Касаткиной и Джанис Тьен, после чего уступила Джессике Пегуле.

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Калинская провела 37 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 22 победы и 15 поражений.

Интересно, что ранее в этом году Анна только на трех турнирах не выиграла ни одного матча.

На харде лучшим результатом Калинской в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

Кесслер

Маккартни в первом круге одержала победу над 258-й ракеткой мира Каденси Брейс — 6:3, 6:3.

Американская теннисистка приехала в Торонто в статусе 48-й ракетки мира.

В текущем сезоне Кесслер выиграла 18 из 36 матчей.

На прошлой неделе она не прошла первый раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв мексиканке Ренате Сарасуа.

В этом году Кесслер до сих пор смогла выиграть больше одного матча только на пяти турнирах.

Среди ее лучших результатов на харде — четвертьфинал в Абу-Даби и Остине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.55, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: будет нелегко, но Калинская, скорее всего, обыграет американку, которая неубедительно проводит текущий сезон.

2.11 Победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Калинская — Кесслер позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.