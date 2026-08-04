Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 00:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.
Калинская
Анна попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе российская теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире в Вашингтоне.
На «пятисотнике» в американской столице Калинская выиграла у Дарьи Касаткиной и Джанис Тьен, после чего уступила Джессике Пегуле.
Калинская провела 37 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 22 победы и 15 поражений.
Интересно, что ранее в этом году Анна только на трех турнирах не выиграла ни одного матча.
На харде лучшим результатом Калинской в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.
Кесслер
Маккартни в первом круге одержала победу над 258-й ракеткой мира Каденси Брейс — 6:3, 6:3.
Американская теннисистка приехала в Торонто в статусе 48-й ракетки мира.
В текущем сезоне Кесслер выиграла 18 из 36 матчей.
На прошлой неделе она не прошла первый раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв мексиканке Ренате Сарасуа.
В этом году Кесслер до сих пор смогла выиграть больше одного матча только на пяти турнирах.
Среди ее лучших результатов на харде — четвертьфинал в Абу-Даби и Остине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.55, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: будет нелегко, но Калинская, скорее всего, обыграет американку, которая неубедительно проводит текущий сезон.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.