Сможет ли Шнайдер пройти второй раунд в Торонто?

прогноз на матч второго круга турнира в Торонто, ставка за 2.13

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против словачки Ребекки Шрамковой во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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Шрамкова

Ребекка в первом раунде одержала уверенную победу над Анной Блинковой.

Вопреки ожиданиям, словацкая теннисистка спокойно обыграла россиянку в двух сетах — 6:3, 6:3.

Шрамкова попала в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию. В единственном отборочном матче она выиграла у таиландской теннисистки Мананчаи Савангкаев — 6:1, 6:4.

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На недавнем «пятисотнике» в Вашингтоне словацкая теннисистка тоже прошла квалификацию, но в первом круге проиграла индонезийке Джанис Тьен.

Шрамкова провела 40 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 21 победа и 19 поражений.

Здесь важно добавить, что до сих пор она выиграла лишь три матча на уровне основного тура.

Несколько лет назад Шрамкова была близка к дебюту в топ-30. В текущей версии рейтинга она занимает 141-е место.

Шнайдер

Диана попала в список сеяных и стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе российская теннисистка дошла до полуфинала в Вашингтоне.

На «пятисотнике» в американской столице Шнайдер здорово провела матчи против Анастасии Потаповой и Людмилы Самсоновой, после чего уступила Джессике Пегуле.

Это был первый турнир Шнайдер после Уимблдона, на котором она уступила во втором круге Самсоновой.

Шнайдер выиграла 21 из 37 матчей в текущем сезоне. На харде у нее тоже положительный баланс — 10 побед и семь поражений.

Два года назад Диана дошла до полуфинала на «тысячнике» в Торонто.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шрамкову в этом матче можно поставить за 4.25, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: не уверены, что Шнайдер обыграет словацкую теннисистку с большой разницей в счете, но она, вероятно, подтвердит статус фаворитки.

2.13 Победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Шрамкова — Шнайдер принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов больше 18,5 за 2.13.