прогноз на матч второго круга турнира в Торонто, ставка за 2.98

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против колумбийки Камилы Осорио во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.98.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Осорио

Камила в первом раунде одержала победу над итальянкой Лукрецией Стефанини — 7:6, 6:3.

На прошлой неделе колумбийская теннисистка прошла один раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне.

В столице США Осорио выиграла у австралийке Сторм Хантер, после чего уступила россиянке Анастасии Захаровой.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Осорио провела 41 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 25 побед и 16 поражений.

Отдельно стоит обратить внимание на ее баланс на харде — 15 побед и восемь поражений. В начале года Осорио стала чемпионкой турнира WTA 125 в Маниле, а также выиграла по два матча на «тысячниках» в Дохе и Индиан-Уэллс.

Александрова

Екатерина слабо выступила на недавнем турнире в Вашингтоне, не сумев пройти даже первый круг.

Александрова проиграла Кристине Лютовой, которая в итоге и стала чемпионкой «пятисотника» в американской столице.

Если быть точным, Александрова не доиграла этот матч, снявшись при счете 7:6, 4:6, 5:4 в пользу 16-летней соотечественницы.

В Вашингтоне 31-летняя россиянка оказалась не готова к изнурительной жаре.

Баланс Александровой в текущем сезоне по-прежнему удручает — 11 побед и 18 поражений.

Правда, свой лучший результат в этом году Екатерина показала именно на харде, дойдя до финала на «пятисотнике» в Аду-Даби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в этом матче — и на Осорио, и на Александрову можно поставить за 1.91.

Прогноз: ну а мы просто добавим, что Александрова проиграла три предыдущих матча против Осорио.

Ранее в этом году россиянка уступила колумбийке на Ролан Гаррос — 2:6, 4:6.

Вероятно, Камила продлит серию побед над Екатериной.

2.98 Победа Осорио в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч Осорио — Александрова принесёт прибыль 1980₽, общая выплата — 2980₽

Рекомендуемая ставка: победа Осорио в двух сетах за 2.98.