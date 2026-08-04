Россиянка Екатерина Александрова сыграет против колумбийки Камилы Осорио во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.98.
Осорио
Камила в первом раунде одержала победу над итальянкой Лукрецией Стефанини — 7:6, 6:3.
На прошлой неделе колумбийская теннисистка прошла один раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне.
В столице США Осорио выиграла у австралийке Сторм Хантер, после чего уступила россиянке Анастасии Захаровой.
Осорио провела 41 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 25 побед и 16 поражений.
Отдельно стоит обратить внимание на ее баланс на харде — 15 побед и восемь поражений. В начале года Осорио стала чемпионкой турнира WTA 125 в Маниле, а также выиграла по два матча на «тысячниках» в Дохе и Индиан-Уэллс.
Александрова
Екатерина слабо выступила на недавнем турнире в Вашингтоне, не сумев пройти даже первый круг.
Александрова проиграла Кристине Лютовой, которая в итоге и стала чемпионкой «пятисотника» в американской столице.
Если быть точным, Александрова не доиграла этот матч, снявшись при счете 7:6, 4:6, 5:4 в пользу 16-летней соотечественницы.
В Вашингтоне 31-летняя россиянка оказалась не готова к изнурительной жаре.
Баланс Александровой в текущем сезоне по-прежнему удручает — 11 побед и 18 поражений.
Правда, свой лучший результат в этом году Екатерина показала именно на харде, дойдя до финала на «пятисотнике» в Аду-Даби.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в этом матче — и на Осорио, и на Александрову можно поставить за 1.91.
Прогноз: ну а мы просто добавим, что Александрова проиграла три предыдущих матча против Осорио.
Ранее в этом году россиянка уступила колумбийке на Ролан Гаррос — 2:6, 4:6.
Вероятно, Камила продлит серию побед над Екатериной.
Рекомендуемая ставка: победа Осорио в двух сетах за 2.98.