прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 2.03

Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 4 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Шан

Цзюньчэн попал в основную сетку по защищенному рейтингу.

В первом раунде китайский теннисист одержал победу над парагвайцем Адольфо Вальехо — 6:3, 6:3.

Шан почти не играл в текущем сезоне.

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21-летний теннисист провел пока лишь девять матчей (четыре победы и пять поражений).

На прошлой неделе Шан вернулся в тур после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить пять месяцев.

В январе Шан дошел до четвертьфинала на турнире в Гонконге и выиграл один матч на Australian Open.

В прошлом сезоне Шан тоже редко играл из-за травм. Именно по этой причине он оказался в конце второй сотни рейтинга.

Рублев

Андрей попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

В отличие от прошлого сезона, на этот раз российский теннисист не играл на харде в Лос-Кабосе и Вашингтоне.

Ранее эти турниры были его основным этапом подготовки к североамериканским «Мастерсам» и US Open.

Но на этот раз Рублев решил сделать, так сказать, ход конем: после Уимблдона (проиграл в первом круге Роману Сафиуллину) он сначала поехал на грунтовый турнир в Бостад, а потом — в Эшторил.

В итоге Рублев стал чемпионом шведского турнира, а на португальском дошел до полуфинала.

В первой половине сезона Рублев провел 16 матчей на харде (10 побед и шесть поражений). На этом отрезке он дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае.

В 2024 году Рублев добрался до финала на «Мастерсе» в Монреале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 3.74, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.27.

Прогноз: Рублев по-разному умеет удивлять, но мы считаем, что он обыграет китайца, которого постоянно беспокоят травмы. Не уверены, что Шан справится с интенсивностью соперника.

2.03 Победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Шан — Рублев принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.