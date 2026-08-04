Соболенко шокирует на старте «тысячника» в Торонто?

прогноз на матч второго круга турнира в Торонто, ставка за 2.29

Белоруска Арина Соболенко сыграет против японки Моюки Утидзимы во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

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Соболенко

Арина пока ни разу не играла после Уимблдона.

На британском мэйджоре белорусская теннисистка на этот раз не дошла даже до четвертьфинала, проиграв в четвертом круге японке Наоми Осаке.

Соболенко провела 42 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 36 побед и шесть поражений.

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Также стоит обратить внимание на ее баланс конкретно на харде — 23 победы и лишь одно поражение.

В первой половине сезона Соболенко выиграла турнир в Брисбене, дошла до финала на Australian Open и оформила «Солнечный дубль», став чемпионкой турниров в Индиан-Уэллс и Майами.

Утидзима

Моюка попала в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.

В единственном отборочном матче она выиграла у соотечественницы Химэно Сакацумэ — 6:2, 6:4.

В первом круге Утидзима одержала победу над испанкой Кристиной Букшей — 6:3, 6:4.

Утидзима занимает 111-е место в текущей версии рейтинга WTA.

В этом году 24-летняя японка выиграла 25 из 45 матчей.

При этом Утидзима одержала лишь три победы на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Соболенко начнет турнир с разгромной победы. На Утидзиму можно поставить за 11.75.

Прогноз: два года назад Соболенко разгромила Утидзиму во втором круге Ролан Гаррос — 6:2, 6:2.

Вероятно, в предстоящем матче японка тоже возьмет не больше трех-четырех геймов.

2.29 Победа Соболенко + тотал геймов меньше 16,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Соболенко — Утидзима принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 16,5 за 2.29.