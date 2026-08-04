прогноз на матч второго круга турнира в Торонто, ставка за 2.13

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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Касаткина

У Дарьи в первом раунде был тяжелейший матч против Синьюй Ван.

Соперница легко забрала первый сет, но Касаткина в итоге совершила камбэк — 1:6, 7:6, 7:5.

При этом важно уточнить, что в какой-то момент китаянка вела со счетом 6:1, 4:1. Кроме того, в решающем сете при счете 3:5 Касаткина отыграла у соперницы подачу на матч.

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На прошлой неделе Касаткина не прошла первый круг на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв Анне Калинской (4:6, 1:6).

Дарья выиграла 20 из 35-ти матчей в текущем сезоне. Среди ее лучших результатов на уровне основного тура — третий круг на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Касаткина выиграла больше одного матча только на четырех турнирах WTA.

Рыбакина

Елена входит в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Рыбакина готовится провести первый матч после неудачного выступления на Уимблдоне.

На британском мэйджоре Рыбакина не смогла пройти третий раунд, проиграв Элизе Мертенс.

Поражение от бельгийки стало продолжением спада, который начался еще весной.

После победы на «пятисотнике» в Штутгарте Рыбакина до сих пор выиграла лишь девять матчей. Для нее это, безусловно, очень мало, учитывая что этот отрезок включал в себя два турнира «Большого шлема».

Но также стоит добавить, что в первой половине сезона Рыбакина выиграла 21 из 26 матчей на харде. В январе она стала чемпионкой Australian Open.

Кроме того, в марте Елена дошла до финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 5.85, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: Елена выиграла три из пяти предыдущих матчей против Дарьи.

Рыбакина, вероятно, одержит победу, и мы склоняемся к тому, что она сделает это с комфортной разницей в счете. Касаткина допускает чересчур много ошибок.

2.13 Победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Касаткина — Рыбакина принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 18,5 за 2.13.