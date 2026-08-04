Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Каролины Плишковой во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Андреева
Мирра после победы на Ролан Гаррос до сих пор провела лишь три матча.
В конце июня Андреева уступила Екатерине Александровой на «пятисотнике» в Лондоне.
На Уимблдоне российская теннисистка в первом круге выиграла у Магды Линетт, а во втором уступила Барборе Крейчиковой.
Спад в игре Андреевой не стал сюрпризом. Это вполне нормально после внушительной серии матчей на грунте, которые она провела весной.
Перед французским «Шлемом» Андреева выиграла «пятисотник» в Линце, дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме, а также до полуфинала в Штутгарте.
В первой половине сезона Мирра выиграла 14 из 20 на харде. На этом покрытии ее лучшим результатом в 2026-м пока остается победа на «пятисотнике» в Аделаиде.
Плишкова
Каролина в первом раунде одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой — 6:4, 6:4.
Чешская теннисистка по итогам первой половины сезона снова закрепилась в топ-100. В Торонто она приехала в статусе 66-й ракетки мира.
Плишкова пропустила заключительную часть сезона в 2024 году и сыграла лишь три матча в 2025-м.
В текущем сезоне экс-первая ракетка мира провела 31 матч. На этом отрезке у нее 21 победа и 10 поражений.
Интересно, что в этом году Плишкова обязательно проходила как минимум два раунда на уровне WTA 1000.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.27, победу Плишковой букмекеры предлагают за 3.74.
Прогноз: есть сразу несколько аргументов в пользу того, что Мирре будет нелегко. Во-первых, это ее первый матч после паузы и смены покрытия, а во вторых — Плишкову никогда нельзя недооценивать, она была и остается максимально опасной соперницей. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.