Хачанов снова проиграет в стартовом матче?

прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 4.50

Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Теренса Атмана во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.50.

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Хачанов

Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Заявка на турнир формировалась как раз в тот момент, когда российский теннисист был еще в топ-30.

В текущей версии рейтинга Хачанов занимает 39-ю строчку.

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На прошлой неделе Хачанов стал одним из главных неудачников турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

Вопреки ожидания, Карен проиграл в стартовом матче 171-й ракетке мира австралийцу Бернарду Томичу.

Это был первый матч 30-летнего россиянина после Уимблдона, на котором он дошел до третьего круга.

Хачанов провел пока лишь 33 матча в текущем сезоне. Сейчас у него 17 побед и 16 поражений.

Ну и самое интересное: в прошлом году Карен дошел до финала на канадском «тысячнике».

Атман

Теренс в первом раунде одержал победу над Джеком Дрейпером.

Как и ожидалось, француз воспользовался проблемами британского теннисиста, которого постоянно беспокоят травмы.

В решающем сете Атман отдал Дрейперу лишь два гейма — 6:3, 2:6, 6:2.

На прошлой неделе Атман прошел один раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне. В столице США он одержал сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.

Атман в целом неубедительно проводит текущий сезон.

У француза пока что отрицательный баланс в этом году — 14 побед и 21 поражение.

Но также стоит обратить внимание, что главные успехи Теренса связаны с хардом на открытых кортах. В первой половине сезона он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько и выиграл три матча на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Атмана букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: с учетом того, насколько ужасно Хачанов играл на прошлой неделе против Томича, сейчас нет никаких оснований утверждать, что он подтвердит статус фаворита в матче с Атманом. Вероятно, в этой игре у россиянина тоже будут проблемы.

4.50 Победа Атмана в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.50 на матч Хачанов — Атман принесёт прибыль 3500₽, общая выплата — 4500₽

Рекомендуемая ставка: победа Атмана в двух сетах за 4.50.