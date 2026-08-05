Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Теренса Атмана во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.50.
Хачанов
Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Заявка на турнир формировалась как раз в тот момент, когда российский теннисист был еще в топ-30.
В текущей версии рейтинга Хачанов занимает 39-ю строчку.
На прошлой неделе Хачанов стал одним из главных неудачников турнира в мексиканском Лос-Кабосе.
Вопреки ожидания, Карен проиграл в стартовом матче 171-й ракетке мира австралийцу Бернарду Томичу.
Это был первый матч 30-летнего россиянина после Уимблдона, на котором он дошел до третьего круга.
Хачанов провел пока лишь 33 матча в текущем сезоне. Сейчас у него 17 побед и 16 поражений.
Ну и самое интересное: в прошлом году Карен дошел до финала на канадском «тысячнике».
Атман
Теренс в первом раунде одержал победу над Джеком Дрейпером.
Как и ожидалось, француз воспользовался проблемами британского теннисиста, которого постоянно беспокоят травмы.
В решающем сете Атман отдал Дрейперу лишь два гейма — 6:3, 2:6, 6:2.
На прошлой неделе Атман прошел один раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне. В столице США он одержал сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.
Атман в целом неубедительно проводит текущий сезон.
У француза пока что отрицательный баланс в этом году — 14 побед и 21 поражение.
Но также стоит обратить внимание, что главные успехи Теренса связаны с хардом на открытых кортах. В первой половине сезона он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько и выиграл три матча на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Атмана букмекеры предлагают за 2.67.
Прогноз: с учетом того, насколько ужасно Хачанов играл на прошлой неделе против Томича, сейчас нет никаких оснований утверждать, что он подтвердит статус фаворита в матче с Атманом. Вероятно, в этой игре у россиянина тоже будут проблемы.
Рекомендуемая ставка: победа Атмана в двух сетах за 4.50.