Сможет ли Медведев пройти второй круг в Монреале?

прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 2.23

Россиянин Даниил Медведев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 01:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.

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Медведев

Даниил провел свой предыдущий матч больше месяца назад, когда проиграл Яну-Леннарду Штруффу в третьем круге Уимблдона.

Вскоре после британского мэйджора Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с Томасом Юханссоном.

В Монреаль российский теннисист приехал только с тренером по ОФП.

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«Может быть, или во время турнира в Монреале, или после него расскажем чуть больше: что, с кем и как в Цинциннати», — сказал Медведев, комментируя ситуацию с поиском нового тренера.

Медведев провел 42 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 30 побед и 12 поражений.

Конкретно на харде у него 19 побед и четыре поражения. В начале года россиянин выиграл турниры в Брисбене и Дубае и дошел до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Ван де Зандшульп

Ботик в первом раунде одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром.

Нидерландец обыграл французского теннисиста в трехсетовом матче — 6:2, 3:6, 6:3.

У ван де Зандшульпа пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 16 побед и 17 поражений.

Интересно также, что после «Мастерса» в Риме нидерландец пока ни разу не выигрывал два или более матчей подряд.

На харде лучшим результатом ван де Зандшульпа в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open. Кроме того, в феврале он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: Медведев выиграл четыре предыдущих матча против ван де Зандшульпа.

Но при этом важно уточнить, что последний раз они встречались еще в 2023 году.

В общем, нет у нас уверенности, что Медведев спокойно подтвердит статус явного фаворита.

2.23 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Медведев — ван де Зандшульп принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.23.