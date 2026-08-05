Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Зверев
Саша готовится провести первый матч после Уимблдона.
На британском мэйджоре немецкий теннисист дошел до финала, в котором уступил Яннику Синнеру.
В прошлом сезоне Зверев тоже пропускал первые турниры после Уимблдона, в том числе «пятисотник» в Вашингтоне, но это в итоге не помешало ему дойти до полуфинала на канадском «тысячнике».
По мнению букмекеров, Зверев — явный фаворит текущего турнира, который пропускают не только Новак Джокович и Карлос Алькарас, но и Синнер.
В первой половине сезона Зверев выиграл 15 из 20 матчей на харде.
В январе Саша дошел до полуфинала на Australian Open, а в марте добрался до этой стадии на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. В Мельбурне он проиграл Алькарасу, а на американских «тысячниках» — Синнеру.
Грикспор
Таллон в первом раунде одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 7:5.
На «пятисотнике» в Вашингтоне нидерландский теннисист проиграл в первом круге чилийцу Алехандро Табило.
Грикспор слабо проводит текущий сезон, о чем свидетельствуют в том числе и его результаты.
В этом году Грикспор провел 31 матч — и на этом отрезке у него 13 побед и 18 поражений.
Серьезный спад начался вскоре после турнира в Дубае, на котором Таллон дошел до финала, но не смог выйти на решающий матч против Даниила Медведева из-за травмы ноги.
С тех пор Грикспор выиграл лишь три матча на уровне основного тура, хотя прошло уже почти полгода.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Зверев спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Грикспора можно поставить за 6.90.
Прогноз: Саша выиграл из 11-ти предыдущих матчей против Таллона.
Вероятно, Зверев продлит серию побед над Грикспором. Но мы не уверены, что здесь будет разгромный счет.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.15.