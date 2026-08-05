прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 2.15

Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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Зверев

Саша готовится провести первый матч после Уимблдона.

На британском мэйджоре немецкий теннисист дошел до финала, в котором уступил Яннику Синнеру.

В прошлом сезоне Зверев тоже пропускал первые турниры после Уимблдона, в том числе «пятисотник» в Вашингтоне, но это в итоге не помешало ему дойти до полуфинала на канадском «тысячнике».

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По мнению букмекеров, Зверев — явный фаворит текущего турнира, который пропускают не только Новак Джокович и Карлос Алькарас, но и Синнер.

В первой половине сезона Зверев выиграл 15 из 20 матчей на харде.

В январе Саша дошел до полуфинала на Australian Open, а в марте добрался до этой стадии на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. В Мельбурне он проиграл Алькарасу, а на американских «тысячниках» — Синнеру.

Грикспор

Таллон в первом раунде одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 7:5.

На «пятисотнике» в Вашингтоне нидерландский теннисист проиграл в первом круге чилийцу Алехандро Табило.

Грикспор слабо проводит текущий сезон, о чем свидетельствуют в том числе и его результаты.

В этом году Грикспор провел 31 матч — и на этом отрезке у него 13 побед и 18 поражений.

Серьезный спад начался вскоре после турнира в Дубае, на котором Таллон дошел до финала, но не смог выйти на решающий матч против Даниила Медведева из-за травмы ноги.

С тех пор Грикспор выиграл лишь три матча на уровне основного тура, хотя прошло уже почти полгода.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Зверев спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Грикспора можно поставить за 6.90.

Прогноз: Саша выиграл из 11-ти предыдущих матчей против Таллона.

Вероятно, Зверев продлит серию побед над Грикспором. Но мы не уверены, что здесь будет разгромный счет.

2.15 Победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Зверев — Грикспор позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.15.