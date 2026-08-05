прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.92

Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильцы Жоао Фонсека во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Циципас

Стефанос в первом раунде одержал победу над Мартином Даммом.

Вопреки ожиданиям, грек уверенно обыграл американского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:4.

Перед этим ему еще пришлось играть в квалификации монреальского «Мастерса».

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В единственном отборочном матче Циципас одержал победу над 831-й ракеткой мира Киганом Райсом — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Циципас проиграл австралийцу Алексу Де Минору на старте «пятисотника» в Вашингтоне. Это был его первый матч после победы на грунтовом турнире в Бостаде, благодаря которой он снова находится рядом с топ-50.

Среди лучших результатов Циципаса на харде в этом сезоне — четвертьфинал на «пятисотнике» в Дохе и третий круг в Майами.

Но также стоит обратить внимание, что ранее Стефанос ни разу не проходил второй раунд на «тысячнике» в Майами.

Фонсека

Жоао тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Бразильский теннисист провел свой предыдущий официальный матч еще в начале июля, когда проиграл Роману Сафиуллину в третьем круге Уимблдона.

«План такой: сыграть в Монреале, Цинциннати, потом неделю отдохнуть и выступить на US Open. В Вашингтоне я играть не буду, потому что хочу провести чуть больше времени в Бразилии», — сказал Фонсека, комментируя свое решение не играть на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Вместо этого в середине июля 19-летний бразилец провел несколько выставочных матчей в Рио-де-Жанейро.

В текущем сезоне Фонсека почти не играл на харде. В начале года он сенсационно уступил Элиоту Спиццирри в первом круге Australian Open, прошел три раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и выиграл один матч в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.16, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: здесь очевидно только то, что оптимальной будет ставка без учета исхода. Рискнем предположить, что Циципас и Фонсека устроят отличное шоу для зрителей.

В прошлом году бразилец обыграл грека в рамках Кубка Дэвиса со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Матч получился чересчур напряженным.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Циципас — Фонсека позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.