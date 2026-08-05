Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильцы Жоао Фонсека во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 5 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Циципас
Стефанос в первом раунде одержал победу над Мартином Даммом.
Вопреки ожиданиям, грек уверенно обыграл американского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:4.
Перед этим ему еще пришлось играть в квалификации монреальского «Мастерса».
В единственном отборочном матче Циципас одержал победу над 831-й ракеткой мира Киганом Райсом — 6:3, 6:4.
На прошлой неделе Циципас проиграл австралийцу Алексу Де Минору на старте «пятисотника» в Вашингтоне. Это был его первый матч после победы на грунтовом турнире в Бостаде, благодаря которой он снова находится рядом с топ-50.
Среди лучших результатов Циципаса на харде в этом сезоне — четвертьфинал на «пятисотнике» в Дохе и третий круг в Майами.
Но также стоит обратить внимание, что ранее Стефанос ни разу не проходил второй раунд на «тысячнике» в Майами.
Фонсека
Жоао тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Бразильский теннисист провел свой предыдущий официальный матч еще в начале июля, когда проиграл Роману Сафиуллину в третьем круге Уимблдона.
«План такой: сыграть в Монреале, Цинциннати, потом неделю отдохнуть и выступить на US Open. В Вашингтоне я играть не буду, потому что хочу провести чуть больше времени в Бразилии», — сказал Фонсека, комментируя свое решение не играть на «пятисотнике» в Вашингтоне.
Вместо этого в середине июля 19-летний бразилец провел несколько выставочных матчей в Рио-де-Жанейро.
В текущем сезоне Фонсека почти не играл на харде. В начале года он сенсационно уступил Элиоту Спиццирри в первом круге Australian Open, прошел три раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и выиграл один матч в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.16, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: здесь очевидно только то, что оптимальной будет ставка без учета исхода. Рискнем предположить, что Циципас и Фонсека устроят отличное шоу для зрителей.
В прошлом году бразилец обыграл грека в рамках Кубка Дэвиса со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Матч получился чересчур напряженным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.