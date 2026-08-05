прогноз на матч третьего круга турнира в Торонто, ставка за 2.32

Россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер встретятся в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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Калинская

Анна попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче российская теннисистка выиграла у Маккартни Кесслер — 6:2, 6:7, 6:4.

«Сегодня было очень сложно — и физически, и эмоционально. Я просто рада, что смогла довести матч до победы», — сказала Калинская после матча.

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Дело в том, что встреча с американкой продолжалась почти три часа, и этот момент не стоит игнорировать.

На прошлой неделе Калинская до четвертьфинала на турнире в Вашингтоне. На «пятисотнике» в американской столице она выиграла у Дарьи Касаткиной и Джанис Тьен, после чего уступила Джессике Пегуле.

Калинская провела 38 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 23 победы и 15 поражений.

На харде лучшим результатом Анны в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

Шнайдер

Диана тоже пропускала первый круг, а во втором обыграла Ребекку Шрамкову.

Россиянке понадобился третий сет в матче против словацкой теннисистки — 6:2, 4:6, 6:1.

На прошлой неделе Шнайдер дошла до полуфинала в Вашингтоне.

На «пятисотнике» в американской столице она здорово провела матчи против Анастасии Потаповой и Людмилы Самсоновой, после чего уступила Джессике Пегуле.

Шнайдер выиграла 22 из 38 матчей в текущем сезоне. На харде у нее тоже положительный баланс — 11 побед и восемь поражений.

Два года назад Диана дошла до полуфинала на «тысячнике» в Торонто.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 2.06, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: в прошлом году Анна и Диана провели изнурительный матч на харде в Токио. Встреча в японской столице завершилась победой Калинской со счетом 7:6, 2:6, 7:6.

Вероятно, предстоящий матч тоже получится напряженным и затяжным, если обе теннисистки подойдут к нему в оптимальной форме.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Калинская — Шнайдер позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.