Украинка Марта Костюк сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
Костюк
Марта пропускала первый раунд, а во втором разгромила Кэтрин Себов.
Украинка обыграла канадскую теннисистку со счетом 7:6, 6:0.
Костюк седьмой раз в сезоне выиграла сет с «баранкой». По этому показателю ее опережает только Мирра Андреева.
Костюк проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она дошла до полуфинала.
Перед этим украинская теннисистка остановилась в шаге от финала на Ролан Гаррос.
Костюк провела 35 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 29 побед и шесть поражений.
На харде лучшим результатом Марты в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Брисбене.
Киз
Мэдисон тоже попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.
В первом матче американская теннисистка разгромила хорватку Антонию Ружич — 6:1, 6:2.
На прошлой неделе Киз неудачно выступила на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв в первом раунде Людмиле Самсоновой.
Но в целом Киз тоже успешно проводит сезон. В этом году она выиграла 30 из 42 матчей.
В июне Мэдисон выиграла турнир в Истборне, а в начале июля прошла три раунда на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 1.72, победу Киз букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: это один из тех матчей, где непросто спрогнозировать исход, но мы все-таки склоняемся к тому, что Костюк обыграет американку. Украинка добилась внушительного прогресса в текущем сезоне. При этом она демонстрирует свой лучших теннис на всех покрытиях.
Рекомендуемая ставка: победа Костюк + тотал геймов больше 19,5 за 2.50.