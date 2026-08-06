прогноз на матч третьего круга турнира в Торонто, ставка за 2.50

Украинка Марта Костюк сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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Костюк

Марта пропускала первый раунд, а во втором разгромила Кэтрин Себов.

Украинка обыграла канадскую теннисистку со счетом 7:6, 6:0.

Костюк седьмой раз в сезоне выиграла сет с «баранкой». По этому показателю ее опережает только Мирра Андреева.

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Костюк проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она дошла до полуфинала.

Перед этим украинская теннисистка остановилась в шаге от финала на Ролан Гаррос.

Костюк провела 35 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 29 побед и шесть поражений.

На харде лучшим результатом Марты в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Брисбене.

Киз

Мэдисон тоже попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

В первом матче американская теннисистка разгромила хорватку Антонию Ружич — 6:1, 6:2.

На прошлой неделе Киз неудачно выступила на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв в первом раунде Людмиле Самсоновой.

Но в целом Киз тоже успешно проводит сезон. В этом году она выиграла 30 из 42 матчей.

В июне Мэдисон выиграла турнир в Истборне, а в начале июля прошла три раунда на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 1.72, победу Киз букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: это один из тех матчей, где непросто спрогнозировать исход, но мы все-таки склоняемся к тому, что Костюк обыграет американку. Украинка добилась внушительного прогресса в текущем сезоне. При этом она демонстрирует свой лучших теннис на всех покрытиях.

2.50 Победа Костюк + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Костюк — Киз позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Рекомендуемая ставка: победа Костюк + тотал геймов больше 19,5 за 2.50.