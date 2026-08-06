прогноз на матч третьего круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.92

Француз Артур Фис сыграет против аргентинца Мариано Навоне в третьем круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Навоне

Мариано преподнес уже две сенсации на этой неделе.

В первом круге аргентинский теннисист выиграл у итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 6:7, 6:3.

Во втором раунде Навоне одержал волевую победу над представителем Монако Валантеном Вашеро — 1:6, 6:3, 6:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Навоне по итогам первой половины сезона вернулся в топ-50. Но здесь важно уточнить, что это случилось во многом благодаря его успешным выступлениям на грунте.

Правда, на харде у него тоже есть один солидный результат: в марте аргентинец выиграл престижный «челленджер» в Доминиканской Республике.

Но до этой недели Навоне все-таки ни разу не выигрывал два матча подряд на харде на уровне основного тура.

Фис

Артур попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче французский теннисист одержал победу над американцем Закари Свайдой — 6:4, 3:6, 6:1.

Фис провел лишь пять неполных матчей за последние несколько месяцев.

В начале мая 22-летний француз не смог завершить из-за травмы бедра матч против итальянца Андреа Пеллегрино на «Мастерсе» в Риме.

По этой же причине Фис пропустил Ролан Гаррос и травяной «пятисотник» в Галле.

На Уимблдоне Фис прошел первый круг, уверенно обыграв Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Маттео Берреттини.

Но также стоит уточнить, что в текущем сезоне Фис провел 16 матчей на харде на открытых кортах. На этом отрезке у него 12 побед и четыре поражения.

В феврале Фис дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, а в марте — до четвертьфинала в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 3.28, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: несмотря на то, что Навоне уже обыграл двух сильных соперников, считаем, что он не помешает Фису выйти в следующий раунд. Вероятно, французу хватит двух сетов для победы над аргентинцем.

1.92 Победа Фиса в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Навоне — Фис принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 1.92.