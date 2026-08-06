прогноз на матч третьего круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.96

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Норри

Кэмерон пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В первом раунде британский теннисист одержал победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 7:6, 6:4.

Во втором круге Норри уверенно обыграла перуанца Игнасио Бусе — 6:3, 6:3.

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Норри выиграл пять из шести последних матчей. На прошлой неделе он дошел до полуфинала в мексиканском Лос-Кабосе.

Лучшим результатом Норри на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Это, к слову, один из двух случаев в текущем сезоне, когда Кэмерону удалось пройти больше двух раундов.

Де Минор

Алекс попал в число сеяных, благодаря чему пропускал первый круг.

Во втором раунде Де Минор одержал победу над соотечественником Джеймском Даквортом — 6:2, 7:6.

На прошлой неделе австралийский теннисист дошел до четвертьфинала в Вашингтоне.

На «пятисотнике» в столице США Де Минор выиграл у Стефаноса Циципаса и Круза Хьюитта, после чего уступил Брэндону Накашиме.

Де Минор выиграл 30 из 45 матчей в текущем сезоне.

На харде (с учетом турниров в помещении) у Алекса 15 побед и шесть поражений. Среди его лучших результатов — победа на «пятисотнике» в Роттердаме и четвертьфинал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 2.74, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 3-3.

В марте Норри одержал уверенную победу над Де Минором в Индиан-Уэллс — 6:4, 6:4. Вскоре после этого австралиец взял реванш, обыграв британца на грунте в Монте-Карло — 7:6, 2:6, 6:2.

Очевидно, что здесь непросто спрогнозировать исход. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

1.96 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Норри — Де Минор принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.