Сможет ли Зверев прервать ужасную серию поражений от Фрица?

прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона, ставка за 2.65

Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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Фриц

Тейлор вышел в четвертьфинал британского мэйджора третий год подряд и четвертый раз за последние пять лет.

В прошлом сезоне американский теннисист добрался до полуфинала, обыграв в 1/4-й Карена Хачанова.

Первым соперником Фрица на текущем турнире должен был стать Джек Дрейпер, но британец в последний момент снялся из-за очередной травмы.

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В итоге в первом круге Фриц одержал уверенную победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4, 6:3.

Во втором раунде его соперником был американец Патрик Кипсон (6:2, 6:2, 7:5), а в третьем — итальянец Лоренцо Сонего (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).

В 1/8 финала Фриц одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 7:6, 6:4, 6:4.

С учетом прошлого сезона Фриц выиграл 24 из 28 матчей на траве.

В прошлом месяце Тейлор дошел до финала на турнирах в Штутгарте и Галле. В первом случае он уступил в решающем матче Бену Шелтону, а во втором — Фрэнсису Тиафо.

Зверев

Саша впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.

Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.

В третьем раунде Зверев остановил американца Маркоса Гирона — 6:2, 7:6, 6:4.

Чуть более напряженным получился матч против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала — 6:4, 7:5, 3:6, 7:6.

Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле. На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Фрицу.

Зверев провел уже 52 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 42 победы и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Фрица можно поставить за 1.87, а на Зверева за 1.94.

Прогноз: Саша выиграл лишь пять из 16-ти матчей против Тейлора.

Более того, текущая серия поражений Зверева от американца составляет уже семь матчей.

Ранее в этом году он проиграл Фрицу на траве в Галле — 7:6, 4:6, 5:7.

Возможно, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Однако мы считаем, что Фриц снова обыграет Зверева.

2.65 Победа Фрица с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч Фриц — Зверев позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по сетам (-1,5) за 2.65.