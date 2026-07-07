Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.
Фриц
Тейлор вышел в четвертьфинал британского мэйджора третий год подряд и четвертый раз за последние пять лет.
В прошлом сезоне американский теннисист добрался до полуфинала, обыграв в 1/4-й Карена Хачанова.
Первым соперником Фрица на текущем турнире должен был стать Джек Дрейпер, но британец в последний момент снялся из-за очередной травмы.
В итоге в первом круге Фриц одержал уверенную победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4, 6:3.
Во втором раунде его соперником был американец Патрик Кипсон (6:2, 6:2, 7:5), а в третьем — итальянец Лоренцо Сонего (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).
В 1/8 финала Фриц одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 7:6, 6:4, 6:4.
С учетом прошлого сезона Фриц выиграл 24 из 28 матчей на траве.
В прошлом месяце Тейлор дошел до финала на турнирах в Штутгарте и Галле. В первом случае он уступил в решающем матче Бену Шелтону, а во втором — Фрэнсису Тиафо.
Зверев
Саша впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.
В первом раунде немецкий теннисист одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.
Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.
В третьем раунде Зверев остановил американца Маркоса Гирона — 6:2, 7:6, 6:4.
Чуть более напряженным получился матч против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала — 6:4, 7:5, 3:6, 7:6.
Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле. На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Фрицу.
Зверев провел уже 52 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 42 победы и 10 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Фрица можно поставить за 1.87, а на Зверева за 1.94.
Прогноз: Саша выиграл лишь пять из 16-ти матчей против Тейлора.
Более того, текущая серия поражений Зверева от американца составляет уже семь матчей.
Ранее в этом году он проиграл Фрицу на траве в Галле — 7:6, 4:6, 5:7.
Возможно, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Однако мы считаем, что Фриц снова обыграет Зверева.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по сетам (-1,5) за 2.65.