прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона, ставка за 2.47

Чешка Линда Носкова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

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Носкова

Линди впервые вышла в четвертьфинал британского мэйджора.

Чешская теннисистка пока ни разу не проходила дальше этой стадии на турнирах «Большого шлема».

Носкова начала текущий турнир с победы над немкой Эллой Зайдель — 6:4, 6:3.

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Во втором круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио — 6:3, 4:6, 6:2.

В третьем раунде Носкова одержала волевую победу над румынкой Сораной Кырстей — 2:6, 6:3, 7:6.

В 1/8 финала Линда обыграла чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:4, 7:6.

Носкова выиграла девять из десяти матчей на траве в текущем сезоне. В прошлом месяце она стала чемпионкой престижного турнира в Берлине. На немецком «пятисотнике» ее соперницами были Рената Сарасуа, Диан Парри, Паула Бадоса, Александра Эала и Джессика Пегула.

Мертенс

Элиза четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

При этом она пока ни разу не доходила до полуфинала на этом уровне.

В первом круге текущего Мертенс разгромила немку Татьяну Марию — 6:2, 6:4.

Во втором раунде 30-летняя бельгийка совершила камбэк в матче против представительницы Узбекистана Марии Тимофеевой — 2:6, 6:3, 6:0.

Главным сюрпризом стала победа Мертенс над втрой ракеткой мира Еленой Рыбакиной — 7:6, 6:1.

В 1/8 финала Элиза обыграла чешку Мари Боузкову — 6:4, 6:4.

В прошлом месяце Мертенс не смогла пройти второй раунд на травяных турнирах в Хертогенбосе, Берлине и Бад-Хомбурге.

Также стоит обратить внимание, что Мертенс впервые вышла в четвертьфинал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: вероятно, Линда остановит бельгийскую теннисистку, причем уверенно, без лишнего шума. Носкова явно готова побороться за титул на главном травяном турнире.

2.47 Победа Носковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Носкова — Мертенс принесёт чистый выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Рекомендуемая ставка: победа Носковой в двух сетах за 2.47.