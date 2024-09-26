Британка Хэрриет Дарт и датчанка Клара Таусон встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Дарт — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хэрриет Дарт

Британку Дарт вполне можно назвать теннисисткой одного покрытия, поскольку успешно она играет только на траве.

Попытки научиться играть на синтетике и грунте ничем хорошим не увенчались, хотя в этом году на глине у британки были весьма неплохие результаты.

На относительно недавнем турнире в Цинциннати британка смогла выйти во второй круг основных соревнований, и квалификация получилась ударной.

В поединке против Таусон у британской теннисистки есть очень неплохие шансы, чтобы пройти по дистанции дальше, несмотря на не самые развитые навыки игры на синтетике.

Клара Таусон

Многие рассчитывали на то, что из Таусон вырастет новая Каролин Возняцки, но пока что процесс движется в обратную сторону.

Прогнозы на теннис

В середине сезона у датчанки были проблески в игре, но с наступлением осени все снова скатилось в меланхолию.

После относительно успешного выступления на «Ролан Гаррос» наступила очередная черная полоса, которая вместила в себя 10 поражений и всего лишь две победы.

Сейчас даже в матче против Дарт датчанке будет неимоверно сложно рассчитывать на положительный для себя исход матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Дарт — 2.35, победа Таусон — 1.60.

Прогноз: Таусон имеет неплохие шансы на проход дальше

Ставка: Ф2 (-2) за 1.72

Альтернативный прогноз: Борьбы в поединке не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.74