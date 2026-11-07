Приблизится ли «Борнмут» к зоне еврокубков?

прогноз на матч в борьбе за зону еврокубков АПЛ, ставка за 1.87

8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам девяти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 11 баллов в своем активе.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в четыре очка от зоны понижения в классе и с отставанием в четыре пункта от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата «Трактористы» на выезде сыграли вничью с «Халлом» (2:2).

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Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив также набрал только один балл, когда теперь на своем поле разошёлся мировой с «Ноттингем Форест» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

С одной стороны такая форма позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на мировой исход, тем более дома, но перевес соперника в классе все же говорит не в их пользу.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам восьми туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 12 баллов в своем активе.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-5) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги Европы «Вишни» на выезде обыграли пражскую «Спарту» (3:1).

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также оказался на высоте, когда теперь на своем поле одержал победу над «Лидсом» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не знал другого исхода, кроме выигрыша.

Таким образом, гости выглядят очевидным фаворитом грядущей встречи, пусть даже и на выезде, тем более если учитывать их более высокий уровень игры.

Маркус Тавернье — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.

На что ставят в матче Ипсвич — Борнмут Букмекерские коэффициенты на матч Ипсвич — Борнмут: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ипсвич» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали больше двух голов

в семи последних матчах «Борнмут» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.75, выигрыш «Ипсвича» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.10.

Прогноз: в семи последних матчах гости выиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Тем временем, в пяти из девяти последних матчей хозяева потерпели поражение.

1.87 «Борнмут» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Ипсвич» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: «Борнмут» победит за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше двух мячей, ведь такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Ипсвича».

2.00 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ипсвич» — «Борнмут» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00