8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам девяти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 11 баллов в своем активе.
Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в четыре очка от зоны понижения в классе и с отставанием в четыре пункта от зоны еврокубков (топ-5).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата «Трактористы» на выезде сыграли вничью с «Халлом» (2:2).
Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив также набрал только один балл, когда теперь на своем поле разошёлся мировой с «Ноттингем Форест» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
С одной стороны такая форма позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на мировой исход, тем более дома, но перевес соперника в классе все же говорит не в их пользу.
Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» по итогам восьми туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 12 баллов в своем активе.
Команда занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-5) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги Европы «Вишни» на выезде обыграли пражскую «Спарту» (3:1).
Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также оказался на высоте, когда теперь на своем поле одержал победу над «Лидсом» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не знал другого исхода, кроме выигрыша.
Таким образом, гости выглядят очевидным фаворитом грядущей встречи, пусть даже и на выезде, тем более если учитывать их более высокий уровень игры.
Маркус Тавернье — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ипсвич» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали больше двух голов
- в семи последних матчах «Борнмут» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.75, выигрыш «Ипсвича» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.10.
Прогноз: в семи последних матчах гости выиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Тем временем, в пяти из девяти последних матчей хозяева потерпели поражение.
Ставка: «Борнмут» победит за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше двух мячей, ведь такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Ипсвича».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00