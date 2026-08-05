6 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «ПАОК» и «Андерлехт». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
«ПАОК»
Турнирное положение: в прошлом сезоне греческий ПАОК стал третьим в чемпионате Греции с 64 очками.
Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации ПАОК уверенно прошёл киевское «Динамо» (3:2, 2:0).
Ранее было поражение от АЕК Ларнака (2:3) и победа над «Твенте» (3:2) в товарищеских матчах.
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: с этого сезона ПАОК возглавляет молодой итальянский специалист Алессио Лиски. Летом команда совершила несколько неплохих трансферов на вход и подошла к новому сезону в гораздо более сбалансированном составе.
«Андерлехт»
Турнирное положение: по итогам минувшего сезона «Андерлехт» стал четвёртым в чемпионате Бельгии.
Последние матчи: в прошлом квалификационном раунде ЛЕ «Андерлехт» прошёл по сумме двух встреч шведский «Хаммарбю» (1:1, 3:1).
До этого были победы в товарищеских играх над «Дюнкерком» (2:1), «Неймегеном» (3:2) и «АЗ Алкмаром» (1:0).
Не сыграют: потерь серьёзных нет.
Состояние команды: в межсезонье «Андерлехт» возглавил португалец Витор Бруно, а команду покинуло сразу три ключевых футболиста. Команда солидно пополнила бюджет, но пока никаких покупок на замену ушедшим не последовало, а были приобретены игроки более низкого уровня, в основном на вырост.
Статистика для ставок
- В 2019 году в товарищеском матче ПАОК выиграл со счётом 3:1.
- Годом ранее была ничья (2:2).
- <ПАОК выиграл 4 из 5 последних игр, на счету "Андерлехта" также 4 победы и одна ничья./UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «ПАОК» дают 1,80, а на «Андерлехт» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,87.
Прогноз: обе команды исповедуют атакующий стиль игры, и тут стоит ждать забитых мячей. ПАОК смотрится пока более уверенно, а на своём поле команда будет стараться играть с позиции силы, что позволит гостям врываться в свободные зоны.1.87Тотал больше 2,5Ставка на матч #1Поставить→Сделанная ставка 1000₽ с коэффициентом 1.87 на матч «ПАОК» — «Андерлехт» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽
Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,87.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.3.60Обе забьют плюс тотал больше 3,5Ставка на матч #2Поставить→Сделанная ставка 1000₽ с коэффициентом 3.60 на матч «ПАОК» — «Андерлехт» принесёт чистый выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,60.