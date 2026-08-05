прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.87

6 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «ПАОК» и «Андерлехт». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«ПАОК»

Турнирное положение: в прошлом сезоне греческий ПАОК стал третьим в чемпионате Греции с 64 очками.

Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации ПАОК уверенно прошёл киевское «Динамо» (3:2, 2:0).

Ранее было поражение от АЕК Ларнака (2:3) и победа над «Твенте» (3:2) в товарищеских матчах.

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Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: с этого сезона ПАОК возглавляет молодой итальянский специалист Алессио Лиски. Летом команда совершила несколько неплохих трансферов на вход и подошла к новому сезону в гораздо более сбалансированном составе.

«Андерлехт»

Турнирное положение: по итогам минувшего сезона «Андерлехт» стал четвёртым в чемпионате Бельгии.

Последние матчи: в прошлом квалификационном раунде ЛЕ «Андерлехт» прошёл по сумме двух встреч шведский «Хаммарбю» (1:1, 3:1).

До этого были победы в товарищеских играх над «Дюнкерком» (2:1), «Неймегеном» (3:2) и «АЗ Алкмаром» (1:0).

Не сыграют: потерь серьёзных нет.

Состояние команды: в межсезонье «Андерлехт» возглавил португалец Витор Бруно, а команду покинуло сразу три ключевых футболиста. Команда солидно пополнила бюджет, но пока никаких покупок на замену ушедшим не последовало, а были приобретены игроки более низкого уровня, в основном на вырост.

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