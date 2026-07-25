26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.71.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы намерены избежать борьбы за выживание. По итогам двух стартовых туров команда находится на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Уфа» в двух матчах первенства набрала 4 очка. Команда отличилась 5 голами, пропустив в свои ворота два.
Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела не столь удачно, не сумев одолеть «Текстильщик» (2:2).
До того команда одержала победу над «Ленинградцем» (3:0). Плюс в 3 летних спаррингах она уступила два раза при одном паритете.
При этом «Уфа» в 5 своих последних матчах победила всего один раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при семи пропущенных.
Состояние команды: Уфимцы достаточно крепки, однако в первых турах им противостояли новички лиги, что не может быть мерилом реальной силы команды.
При этом «Уфа» традиционно неудачно противостоит «СКА-Хабаровску». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях. А вот последняя виктория над хабаровчанами случилась еще три года назад.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане выдали крайне слабый старт. Команда находится на 17-й позиции в турнирной таблице.
При этом «СКА-Хабаровск» не набрал ни одного очка. Хабаровчане забили лишь один мяч, пропустив в свои ворота четыре.
Последние матчи: в минувшем туре команда досадным образом уступила «Ротору», пропустив единственный мяч в концовке с пенальти.
До того команда была бита «Челябинском» (1:3). А вот в двух контрольных поединках «армейцы» разжились лишь ничьей.
Плюс ко всему «СКА-Хабаровск» не побеждал в 4 своих последних матчах. В них команда отличилась 5 мячами при 10 пропущенных.
Состояние команды: Хабаровчане потенциально должны быть в середняках, однако проблем в игре «армейцев» громадьё.
Хабаровчане в прошлом сезоне добыли 4 очка в матчах с «Уфой». Вот только в нынешней диспозиции им срочно нужно прибавлять в плане реализации.
Нет сомнений, что хабаровчане едут в Уфу за очками. «Армейцы» намерены как можно скорее покинуть зону вылета, да и оппонент явно небезгрешен!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 2.09, а на «СКА-Хабаровск» — 3.71; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.34.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.69.
Прогноз: Хабаровчане способны еще поднатореть в плане реализации, тогда как уфимцы в двух стартовых турах противостояли новичкам лиги, что явно не может быть мерилом истинных возможностей команды.
Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 3.71.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Хабаровчане не могут победить в 4 матчах кряду, и явно постараются прервать столь неудачную серию
- Уфимцы в нынешнем первенстве пропустили 2 мяча в 2 матчах
- «Уфа» в трех летних спаррингах потерпела 2 поражения
- «Армейцы» уже 3 года не проигрывают «Уфе»
- «СКА-Хабаровск» имеет сбалансированный состав и явно будет прибавлять