26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.71.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы намерены избежать борьбы за выживание. По итогам двух стартовых туров команда находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Уфа» в двух матчах первенства набрала 4 очка. Команда отличилась 5 голами, пропустив в свои ворота два.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела не столь удачно, не сумев одолеть «Текстильщик» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда одержала победу над «Ленинградцем» (3:0). Плюс в 3 летних спаррингах она уступила два раза при одном паритете.

При этом «Уфа» в 5 своих последних матчах победила всего один раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при семи пропущенных.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Уфимцы достаточно крепки, однако в первых турах им противостояли новички лиги, что не может быть мерилом реальной силы команды.

При этом «Уфа» традиционно неудачно противостоит «СКА-Хабаровску». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях. А вот последняя виктория над хабаровчанами случилась еще три года назад.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане выдали крайне слабый старт. Команда находится на 17-й позиции в турнирной таблице.

При этом «СКА-Хабаровск» не набрал ни одного очка. Хабаровчане забили лишь один мяч, пропустив в свои ворота четыре.

Последние матчи: в минувшем туре команда досадным образом уступила «Ротору», пропустив единственный мяч в концовке с пенальти.

До того команда была бита «Челябинском» (1:3). А вот в двух контрольных поединках «армейцы» разжились лишь ничьей.

Плюс ко всему «СКА-Хабаровск» не побеждал в 4 своих последних матчах. В них команда отличилась 5 мячами при 10 пропущенных.

Состояние команды: Хабаровчане потенциально должны быть в середняках, однако проблем в игре «армейцев» громадьё.

Хабаровчане в прошлом сезоне добыли 4 очка в матчах с «Уфой». Вот только в нынешней диспозиции им срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Нет сомнений, что хабаровчане едут в Уфу за очками. «Армейцы» намерены как можно скорее покинуть зону вылета, да и оппонент явно небезгрешен!

На что ставят в матче Уфа — СКА-Хабаровск Букмекерские коэффициенты на матч Уфа — СКА-Хабаровск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 2.09, а на «СКА-Хабаровск» — 3.71; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.34.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.69.

Прогноз: Хабаровчане способны еще поднатореть в плане реализации, тогда как уфимцы в двух стартовых турах противостояли новичкам лиги, что явно не может быть мерилом истинных возможностей команды.

3.71 Победа «СКА-Хабаровска» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.71 на матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск» позволит вывести на карту выигрыш 2710₽, общая выплата — 3710₽

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 3.71.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.20 Тотал больше Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет