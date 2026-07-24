прогноз на центральный матч 3-го тура Первой лиги, ставка за 2.02

25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Нефтехимик». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы отчаянно ищут выход из стартового кризиса, стараясь покинуть подвалы таблицы. Пока что команда Михаила Белова пребывает на 17-й строчке турнирной таблицы без набранных очков.

Последние матчи: Предыдущий поединок первенства команда провела неудачно, уступив на выезде столичному «Торпедо» (1:3).

Несколько ранее волжане дома потерпели поражение от красноярского «Енисея» (1:2). К тому же в летнем контрольном поединке ульяновский коллектив крупно уступил «Балтике» (0:3).

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Тренерский штаб пытается в срочном порядке наладить тактические взаимодействия в защите. И уж точно должен прибавить креативный блок команды, чтобы реализовать потенциал впереди.

При этом «Волга» традиционно непросто противостоит нижнекамцам на своем поле. В одном из недавних домашних очных поединков ульяновцы потерпели болезненное поражение со счетом 1:4.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы сохранили свой игровой баланс и прагматично набирают турнирные баллы. На текущий момент команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» в двух турах набрал три очка. В этих поединках нижнекамцы забили один мяч и пропустили ровно один гол в свои ворота.

Последние матчи: В минувшем туре команда сумела разжиться важнейшими тремя очками. Нижнекамцы на выезде одолели тульский «Арсенал» (1:0).

До того команда на домашней арене минимально уступила московскому «Велесу» (0:1). А в самом конце прошлого сезона «Нефтехимик» разошелся миром с той же «Волгой» (2:2).

Состояние команды: Нижнекамцы действуют строго вторым номером и умеют терпеть в обороне. К тому же команда умело пользуется контратаками, что доказал победный выезд в Тулу.

Команда отлично выглядит в плане физической готовности, выдерживая давление оппонентов. «Нефтехимик» по ходу турнира планирует брать очки за счет прагматизма. Терять баллы в игре с аутсайдером в планы гостей не входит.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Волга» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.15, тогда как победа оппонента — в 3.65.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.22, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.56.

Прогноз: Считаем, обе команды смогут забить в этом матче. Это основная ставка.

2.02 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Волга» — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.02.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе гостей в этом поединке. «Нефтехимик» выглядит предпочтительнее на старте сезона.

3.65 Победа «Нефтехимика» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Волга» — «Нефтехимик» принесёт чистый выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Победа «Нефтехимика» в матче за 3.65.