16 июля в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Хорезм». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Согдиана»

Турнирное положение: «Синие волки» бьются за выживание в элите. Команда фактически замыкает турнирную таблицу чемпионата.

При этом «Согдиана» всего на 2 пункта отстает от спасительной 13-й позиции. А вот забила команда 19 мячей в 11 поединках чемпионата при 25 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Согдиана» уступила «Бухаре» (1:2).

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До того команда уверенно расправилась с «Сурханом» (5:2). При этом поединок с «Навбахором» принес боевой паритет (1:1). В общем, результаты стабильностью не отличаются.

В своих пяти последних матчах «Согдиана» добыла две победы. В них команда забила 12 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Согдиана» уж никак не походит на аутсайдера. Правда, пропускает команда чаще всех в чемпионате.

При этом «Согдиана» в двух последних очных поединках одолела «Хорезм». А вот не проигрывает «белым скакунам» команда уже долгих 14 лет. Да и в нынешней диспозиции «синие волки» просто обязаны брать очки.

«Хорезм»

Турнирное положение: «Белые скакуны» скромно окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Хорезм» лишь на четыре зачетных балла опережает опасную зону. К тому же забила команда всего лишь 9 мячей в 11 матчах чемпионата.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Дома она с треском уступила «Андижану» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Кызылкумом» (0:0). При этом чуть ранее она уступила ферганскому «Нефтчи» (0:2). Так что безголевая серия растянулась уже на три матча.

При том «Хорезм» в пяти своих последних матчах добыл всего одну викторию. В этих поединках команда отличилась лишь тремя забитыми мячами при семи пропущенных.

Состояние команды: «Хорезм» до паузы в чемпионате не побеждал в трех матчах кряду. К тому же команда победила всего в трех матчах чемпионата из одиннадцати.

При этом «Хорезм» в пяти выездных поединках чемпионата набрал шесть очков. А вот забивает вне родных стен команда в среднем меньше одного мяча за матч.

Безусловно, «белые скакуны» намерены подняться хотя бы на пару строчек вверх. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не выходит.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» считается безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eё победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа «Хорезма» — в 4.63.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.66, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Согдиана» всеми силами бьётся за сохранение прописки в элите, к тому же вполне прилично атакует.

2.18 Победа «Согдианы» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Согдиана» — «Хорезм» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Победа «Согдианы» в 1-м тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.02 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Согдиана» — «Хорезм» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Обе не забьют за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдет