16 июля в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.
«Бунёдкор»
Турнирное положение: «Ласточки» относительно преуспевают в плане результатов. Нынешнее 5-е место в чемпионате является перспективной площадкой для борьбы за медали.
При этом «Бунёдкор» всего на один пункт отстает от третьей позиции. А вот забила команда всего 13 мячей в 11 поединках чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бунёдкор» уступил «Коканду» (0:1).
До того команда одолела «Навбахор» (2:1). А вот поединок с «Андижаном» завершился досадной коллизией (1:3). Так что никакой стабильности нет даже в первом приближении.
В своих пяти последних матчах «Бунёдкор» забил 6 мячей при восьми пропущенных в свои ворота. При этом в среднем команда пропускает аккурат гол за матч.
Состояние команды: «Бунёдкор» чемпионскую гонку не потянет, но за медали явно пободается. «Ласточкам» явно недостает пресловутой монолитности, да и реализация хромает.
При этом «Бунёдкор» в четырех последних очных поединках сыграл вничью с «Насафом». А вот не проигрывает «драконам» команда уже четыре года.
«Насаф»
Турнирное положение: «Драконы» позорно осели в середняках лиги. Ныне команда находится на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Насаф» лишь на три зачетных балла опережает зону вылета. К тому же забила команда всего лишь 12 мячей в 11 матчах чемпионата Узбекистана.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Битва с «Навбахором» принесла сухой паритет.
До того команда подписала мировую с «Пахтакором» (2:2). При этом чуть ранее она уступила ташкентскому «Локомотиву» (2:3).
Между тем, «Насаф» в пяти своих последних матчах добыл всего 3 паритета. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при восьми пропущенных.
Состояние команды: «Насаф» до паузы в чемпионате не мог победить в 6 матчах кряду. Команда победила всего в трех матчах из одиннадцати.
При этом «Насаф» в пяти выездных поединках чемпионата набрал шесть зачетных пунктов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем чаще одного мяча за матч.
«Драконы» полностью проваливают сезон. Голы даются команде натужно, да и лидер атак Бобур Абдухаликов отличился лишь тремя забитыми мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» считается безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.29, а победа «Насафа» — в 2.84.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.17, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.62.
Прогноз: «Ласточки» сражаются за медали, к тому же «Насаф» ныне находится в кризисе.
Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.41.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бунёдкор» уже 4 года не проигрывает «драконам»
- «Насаф» не побеждал в 6 последних поединках
- «Драконы» в гостях победили всего один раз в 6 поединках
- Четыре последних матча этих соперников завершились вничью
- «Насаф» уже 4 месяца не может победить в гостях