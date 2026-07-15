16 июля в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.

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«Бунёдкор»

Турнирное положение: «Ласточки» относительно преуспевают в плане результатов. Нынешнее 5-е место в чемпионате является перспективной площадкой для борьбы за медали.

При этом «Бунёдкор» всего на один пункт отстает от третьей позиции. А вот забила команда всего 13 мячей в 11 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бунёдкор» уступил «Коканду» (0:1).

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До того команда одолела «Навбахор» (2:1). А вот поединок с «Андижаном» завершился досадной коллизией (1:3). Так что никакой стабильности нет даже в первом приближении.

В своих пяти последних матчах «Бунёдкор» забил 6 мячей при восьми пропущенных в свои ворота. При этом в среднем команда пропускает аккурат гол за матч.

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Состояние команды: «Бунёдкор» чемпионскую гонку не потянет, но за медали явно пободается. «Ласточкам» явно недостает пресловутой монолитности, да и реализация хромает.

При этом «Бунёдкор» в четырех последних очных поединках сыграл вничью с «Насафом». А вот не проигрывает «драконам» команда уже четыре года.

«Насаф»

Турнирное положение: «Драконы» позорно осели в середняках лиги. Ныне команда находится на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» лишь на три зачетных балла опережает зону вылета. К тому же забила команда всего лишь 12 мячей в 11 матчах чемпионата Узбекистана.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Битва с «Навбахором» принесла сухой паритет.

До того команда подписала мировую с «Пахтакором» (2:2). При этом чуть ранее она уступила ташкентскому «Локомотиву» (2:3).

Между тем, «Насаф» в пяти своих последних матчах добыл всего 3 паритета. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при восьми пропущенных.

Состояние команды: «Насаф» до паузы в чемпионате не мог победить в 6 матчах кряду. Команда победила всего в трех матчах из одиннадцати.

При этом «Насаф» в пяти выездных поединках чемпионата набрал шесть зачетных пунктов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем чаще одного мяча за матч.

«Драконы» полностью проваливают сезон. Голы даются команде натужно, да и лидер атак Бобур Абдухаликов отличился лишь тремя забитыми мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» считается безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.29, а победа «Насафа» — в 2.84.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.17, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Ласточки» сражаются за медали, к тому же «Насаф» ныне находится в кризисе.

2.36 Победа «Бунёдкора» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Бунёдкор» — «Насаф» принесёт чистый выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.

2.41 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч «Бунёдкор» — «Насаф» принесёт прибыль 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.41.

Пять причин, почему ставка зайдет