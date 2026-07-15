Выйдет ли «Интер» в следующий раунд?

прогноз на поединок за четвертьфинал отбора Лиги конференций, ставка за 1.80

16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Интер» Турку и «Сараево». Начало встречи — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Интер» Турку

Турнирное положение: «Интер» Турку вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Финляндии прошлой кампании.

Команда в текущем розыгрыше национального первенства занимает вторую позицию по итогам 15-ти туров, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «КуПС».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги конференций, клуб на чужом поле сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником.

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Ранее коллектив сумел пробиться в финал Кубка Финляндии после того, как на предыдущей стадии турнира со счетом 3:2 переиграл на выезде ВПС.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» Турку выиграл лишь дважды, а в 14-ти последних матчах ни разу не проиграл.

С одной стороны такая форма говорит о минимальном для хозяев риске проиграть, с другой — она заставляет усомниться в их высоких шансах выиграть, хотя соперник и не выглядит фаворитом.

Али Конте — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

«Сараево»

Турнирное положение: «Сараево» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Боснии и Герцеговины прошлой кампании.

Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом «Бораца» Баня-Лука и на шесть очков — от второго в таблице «Зриньски», а также на 14 пунктов опередила «Вележ» Мостар, ставшего четвертым.

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома как раз сыграл вничью со счетом 1:1.

Ранее в поединке, который был контрольным, коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Зриньски» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах разного статуса «Сараево» не победил, а в шести последних поединках выиграл лишь трижды.

С такой формой гости не выглядят фаворитом ответной игры, тем более что побеждать им нужно на чужом поле, а соперник несколько превосходит их в классе.

Бартол Баришич — автор пока что единственного гола в отборе Лиги конференций текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Интер Турку — Сараево Букмекерские коэффициенты на матч Интер Турку — Сараево: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Интер» Турку забивали меньше трех голов

в пяти из семи последних матчей «Сараево» забивали больше двух голов

в четырех из семи последних матчей «Сараево» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Турку — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.50, выигрыш «Сараево» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше двух голов. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.

Тем временем, в трех из пяти последних домашних матчей хозяев сыграл аналогичный расклад.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Интер» Турку — «Сараево» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят в классе соперника, который в первой игре спасся от поражения лишь в компенсированное время.

2.00 «Интер» Турку победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Интер» Турку — «Сараево» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Интер» Турку победит за 2.00