16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Интер» Турку и «Сараево». Начало встречи — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Интер» Турку
Турнирное положение: «Интер» Турку вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Финляндии прошлой кампании.
Команда в текущем розыгрыше национального первенства занимает вторую позицию по итогам 15-ти туров, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «КуПС».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги конференций, клуб на чужом поле сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником.
Ранее коллектив сумел пробиться в финал Кубка Финляндии после того, как на предыдущей стадии турнира со счетом 3:2 переиграл на выезде ВПС.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» Турку выиграл лишь дважды, а в 14-ти последних матчах ни разу не проиграл.
С одной стороны такая форма говорит о минимальном для хозяев риске проиграть, с другой — она заставляет усомниться в их высоких шансах выиграть, хотя соперник и не выглядит фаворитом.
Али Конте — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.
«Сараево»
Турнирное положение: «Сараево» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Боснии и Герцеговины прошлой кампании.
Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом «Бораца» Баня-Лука и на шесть очков — от второго в таблице «Зриньски», а также на 14 пунктов опередила «Вележ» Мостар, ставшего четвертым.
Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома как раз сыграл вничью со счетом 1:1.
Ранее в поединке, который был контрольным, коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Зриньски» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах разного статуса «Сараево» не победил, а в шести последних поединках выиграл лишь трижды.
С такой формой гости не выглядят фаворитом ответной игры, тем более что побеждать им нужно на чужом поле, а соперник несколько превосходит их в классе.
Бартол Баришич — автор пока что единственного гола в отборе Лиги конференций текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Интер» Турку забивали меньше трех голов
- в пяти из семи последних матчей «Сараево» забивали больше двух голов
- в четырех из семи последних матчей «Сараево» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» Турку — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.50, выигрыш «Сараево» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше двух голов. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.
Тем временем, в трех из пяти последних домашних матчей хозяев сыграл аналогичный расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят в классе соперника, который в первой игре спасся от поражения лишь в компенсированное время.
Ставка: «Интер» Турку победит за 2.00