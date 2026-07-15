прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» из Эстонии будет принимать «Хегельманн» из Литвы. Игра пройдет в Пайде 16 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4-е место, набрав 32 очка.

Последние матчи: В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» сыграл вничью с литовским «Хегельманном» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: Эстонский коллектив не проигрывает на протяжении 7 матчей, одержав три победы и сыграв вничью в четырёх играх.

«Хегельманн»

Турнирная таблица: В сезоне 2026 «Хегельманн» занимает 7-е место, аккумулировав 19 очков. В 21-м туре внутреннего первенства литовцы сыграли вничью с «Паневежисом» (1:1).

Последние матчи: Литовский клуб в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций сыграл вничью с эстонским «Пайде» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Футболисты «Хегельманна» не могут выиграть на протяжении шести матчей, сыграв четыре матча вничью и в двух играх потерпев поражения.

Статистика для ставок

«Хегельманн» — серебряный призер чемпионата Литвы

«Пайде» занял 4-е место в чемпионате Эстонии

«Хегельманн» и «Пайде» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Пайде» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Хегельманна» — 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.88.

Прогноз: Оба клуба в первой игре Лиги конференций смогли забить друг другу по голу. Не исключаем, что «Пайде» и «Хегельманн» снова обменяются точными ударами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Пайде» — «Хегельманн» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Учитывая первую игру «Пайде» и «Хегельманна», можно рискнуть, что клубы снова сыграют низовой матч.

1.88 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Пайде» — «Хегельманн» позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.