В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» из Эстонии будет принимать «Хегельманн» из Литвы. Игра пройдет в Пайде 16 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Пайде»
Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4-е место, набрав 32 очка.
Последние матчи: В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» сыграл вничью с литовским «Хегельманном» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Эстонский коллектив не проигрывает на протяжении 7 матчей, одержав три победы и сыграв вничью в четырёх играх.
«Хегельманн»
Турнирная таблица: В сезоне 2026 «Хегельманн» занимает 7-е место, аккумулировав 19 очков. В 21-м туре внутреннего первенства литовцы сыграли вничью с «Паневежисом» (1:1).
Последние матчи: Литовский клуб в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций сыграл вничью с эстонским «Пайде» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Футболисты «Хегельманна» не могут выиграть на протяжении шести матчей, сыграв четыре матча вничью и в двух играх потерпев поражения.
Статистика для ставок
- «Хегельманн» — серебряный призер чемпионата Литвы
- «Пайде» занял 4-е место в чемпионате Эстонии
- «Хегельманн» и «Пайде» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Пайде» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Хегельманна» — 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.88.
Прогноз: Оба клуба в первой игре Лиги конференций смогли забить друг другу по голу. Не исключаем, что «Пайде» и «Хегельманн» снова обменяются точными ударами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Учитывая первую игру «Пайде» и «Хегельманна», можно рискнуть, что клубы снова сыграют низовой матч.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.