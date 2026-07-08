В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Марсакслокк» из Мальты будет принимать армянский «Пюник». Игра пройдет на Мальте 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.
«Марсакслокк»
Турнирная таблица: «Марсакслокк» выступит в Лиге конференций как финалист Премьер-Лиги Мальты. В битве за трофей команда уступила «Флориане» (1:2).
Последние матчи: Новый сезон мальтийского чемпионата стартует 14 августа. «Марсакслокк» 14 августа сыграет против клуба «Бальцан ЮВС».
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составляет 5 пунктов.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Пюник» провел две товарищеские игры против клубов «Алюминий» (2:2) и «Корвинул» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал две победы, две игры сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Марсакслокк» — финалист чемпионата Мальты
- «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении
- «Марсакслокк» и «Пюник» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Пюника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Марсакслокка» — 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.
Прогноз: «Пюник» подходит к матчу с мальтийцами в лучшей игровой форме. Клуб из Еревана подготовился к квалификационным играм через контрольные игры со словенцами и румынами.
Ставка: Фора «Пюника» (-1) с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.