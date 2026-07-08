прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.55

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Марсакслокк» из Мальты будет принимать армянский «Пюник». Игра пройдет на Мальте 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

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«Марсакслокк»

Турнирная таблица: «Марсакслокк» выступит в Лиге конференций как финалист Премьер-Лиги Мальты. В битве за трофей команда уступила «Флориане» (1:2).

Последние матчи: Новый сезон мальтийского чемпионата стартует 14 августа. «Марсакслокк» 14 августа сыграет против клуба «Бальцан ЮВС».

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составляет 5 пунктов.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Пюник» провел две товарищеские игры против клубов «Алюминий» (2:2) и «Корвинул» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал две победы, две игры сыграл вничью и потерпел одно поражение.

На что ставят в матче Марсакслокк — Пюник Букмекерские коэффициенты на матч Марсакслокк — Пюник: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Марсакслокк» — финалист чемпионата Мальты

«Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении

«Марсакслокк» и «Пюник» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Пюника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Марсакслокка» — 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.

Прогноз: «Пюник» подходит к матчу с мальтийцами в лучшей игровой форме. Клуб из Еревана подготовился к квалификационным играм через контрольные игры со словенцами и румынами.

2.55 Фора «Пюника» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Марсакслокк» — «Пюник» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Фора «Пюника» (-1) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Марсакслокк» — «Пюник» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.