В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск будет принимать «Силекс» из Северной Македонии. Игра пройдет в Стара-Загора 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: Минское «Динамо» — серебряный призер чемпионата Беларуси. В сезоне 2025 минчане набрали 63 очка.
Последние матчи: В новом сезоне белорусского первенства динамовцы лидируют, набрав 33 очка. В 14 туре внутреннего чемпионата «Динамо» разгромило «Минск» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Динамо» не проигрывает на протяжении восьми матчей, команда одержала шесть побед и в двух играх сыграла вничью.
«Силекс»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне македонский «Силекс» занял 4-е место, набрав 53 очка.
Последние матчи: Македонский клуб в межсезонье провел два товарищеских матча, переиграв ФК «Балканы» (4:0) и проиграв «Динамо» Тирана (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Силекс» одержал две победы и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск — серебряный призер чемпионата Беларуси
- «Силекс» занял 4-е место в чемпионате Северной Македонии
- «Динамо» Минск и «Силекс» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Минск ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Силекса» — 6.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.70.
Прогноз: У минского «Динамо» с линией нападения все в порядке, беларусы вполне могут огорчить македонского визави и не один раз.
Ставка: Фора «Динамо» Минск (-1) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.