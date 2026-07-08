«Динамо» Минск забьёт «Силексу» и не раз?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск будет принимать «Силекс» из Северной Македонии. Игра пройдет в Стара-Загора 9 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Минское «Динамо» — серебряный призер чемпионата Беларуси. В сезоне 2025 минчане набрали 63 очка.

Последние матчи: В новом сезоне белорусского первенства динамовцы лидируют, набрав 33 очка. В 14 туре внутреннего чемпионата «Динамо» разгромило «Минск» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Динамо» не проигрывает на протяжении восьми матчей, команда одержала шесть побед и в двух играх сыграла вничью.

«Силекс»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне македонский «Силекс» занял 4-е место, набрав 53 очка.

Последние матчи: Македонский клуб в межсезонье провел два товарищеских матча, переиграв ФК «Балканы» (4:0) и проиграв «Динамо» Тирана (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Силекс» одержал две победы и потерпел три поражения.

На что ставят в матче Динамо Минск — Силекс Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Минск — Силекс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Минск — серебряный призер чемпионата Беларуси

«Силекс» занял 4-е место в чемпионате Северной Македонии

«Динамо» Минск и «Силекс» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Минск ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Силекса» — 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.70.

Прогноз: У минского «Динамо» с линией нападения все в порядке, беларусы вполне могут огорчить македонского визави и не один раз.

1.90 Фора «Динамо» Минск (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Динамо» Минск — «Силекс» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Динамо» Минск (-1) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.02 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Динамо» Минск — «Силекс» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.