26 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Сардор» и «Истиклол». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Сардор»
Турнирное положение: «Сардор» борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда находится на предпоследнем месте турнирной таблицы.
При этом «Сардор» набрал всего лишь 6 очков в 11 матчах. Плюс ко всему, команда в текущем чемпионате победила всего один раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно. «Сардор» расписал мировую с «Истаравшаном» (1:1).
А вот поединок с «Регар-ТадАзом» завершился поражением (0:1). Плюс немного ранее команда по всем статьям уступила «Равшану» (1:3).
В пяти своих последних матчах «Сардор» потерпел 4 поражения. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сардор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей. В общем, нужно срочно брать очки.
Притом, что «Сардор» до последней ничьей c главным аутсайдером чемпионата проиграл 6 раз подряд. Да и в двух своих последних поединках команда отличилась всего одним забитым мячом.
«Истиклол»
Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Истиклол» ныне как раз пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом «Истиклол» на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. Да и в свои ворота команда пропустила лишь 3 мяча в десяти матчах.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Истиклол» нанес поражение слабенькому «Истаравшану» (2:1).
А вот суперкубковая битва с «Регар-ТадАЗом» завершилась поражением (1:2). При этом до того команда не сумела одолеть «Эсхату» (0:0).
На данном этапе «Истиклол» не блещет стабильностью результатов. Команда пока не проигрывала в чемпионате, но уже успела потерять несколько важных очков.
Состояние команды: «Истиклол» пытается оторваться от преследователей. Потенциал у команды достаточно высокий, вот только с реализацией не клеится: всего 13 забитых мячей в 10 поединках.
Причем в четырех поединках вне родных стен «Истиклол» добыл восемь зачетных баллов. В них команда отличилась всего пятью результативными ударами.
При этом «Истиклол» в матче первого круга не смог одолеть «Сардор» (0:0). Команде нужно срочно прибавлять, ведь конкуренты активно наступают на пятки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.91. Ничья — в 4.10, успех соперника — в 3.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: «Истиклол» испытывает сложности в плане реализации, тогда как «Сардор» ныне добывает очки с огромнейшей натугой.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма победу одержит «Истиклол».
Ставка: Победа «Истиклола» в 1-м тайме за 2.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сардор» в текущем чемпионате победил всего один раз
- Обе команды в среднем забивают чуть реже гола за матч
- «Истиклол» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате
- «Сардор» до последней ничьей уступил 6 раз кряду
- «Истиклол» довольно продуктивно выступает вне родных стен