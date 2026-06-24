Эквадор и Германия порадуют игрой в атаке, «Краснодар» будет доминировать в матче с ПСК

В очередном экспрессе разберём два матча на ЧМ-2026 и товарищескую игру с участием «Краснодара». Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.77.

«Краснодар» — ПСК

Футбол. Товарищеский матч

«Краснодар» начинает подготовку к новому сезону в статусе одного из главных претендентов на чемпионство. Несмотря на неудачную концовку прошлого сезона, когда команда осталась без трофеев, уступив в финале Кубка России и финишировав второй в РПЛ, уровень состава «быков» остаётся на порядок выше большинства российских клубов. Даже с учётом возможной ротации и отсутствия ряда футболистов, команда Мурада Мусаева обязана контролировать ход встречи.

Для краснодарцев этот спарринг станет возможностью проверить ближайший резерв и новичков. Особое внимание будет приковано к вернувшемуся Даниилу Уткину и молодым игрокам, которые получат шанс проявить себя. При этом даже экспериментальный состав хозяев заметно превосходит соперника по индивидуальному мастерству и игровому опыту.

ПСК переживает крайне сложный период. Клуб столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами и был вынужден сняться с первенства Второй лиги. Последние результаты команды также не внушают оптимизма: поражения от «Дружбы» (0:4) и «Астрахани» (1:4) показали серьёзные проблемы как в обороне, так и в организации игры. За два последних матча коллектив пропустил восемь мячей, а кадровые потери только усугубили ситуацию.

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Ожидать серьёзного сопротивления от гостей сложно. Скорее всего, ПСК сосредоточится на глубокой обороне и будет рассчитывать исключительно на редкие контратаки. Однако разница в классе слишком велика, чтобы рассчитывать на сенсацию.

Ставка: Победа ПСК с форой (+5,5) гола за 1.48.

Эквадор — Германия

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная Эквадора подходит к заключительному туру группового этапа в крайне непростой ситуации. После поражения от Кот-д'Ивуара (0:1) и неожиданной ничьей с Кюрасао (0:0) южноамериканцы набрали лишь одно очко и теперь вынуждены играть исключительно на победу. При этом результаты команды выглядят гораздо хуже качества её игры. Особенно показателен матч против Кюрасао, где эквадорцы владели мячом 75% времени, нанесли 27 ударов по воротам и создали моментов почти на три ожидаемых гола, но так и не смогли отличиться.

Главной проблемой Эквадора на турнире стала реализация. Команда регулярно создаёт опасные моменты, однако в завершающей стадии атак футболистам не хватает хладнокровия. Теперь исправлять ситуацию придётся в поединке против одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Германия, напротив, уже решила все турнирные задачи. Команда Юлиана Нагельсманна одержала две победы подряд, разгромив Кюрасао (7:1) и вырвав победу у Кот-д'Ивуара (2:1). Немцы гарантировали себе первое место в группе и могут позволить себе небольшую ротацию состава перед стартом плей-офф.

Даже несмотря на возможные изменения в составе, глубина немецкой сборной впечатляет. Особенно ярко проявляет себя Дениз Ундав, который в двух матчах после выходов на замену уже записал на свой счёт три гола и две результативные передачи. Кроме того, Германия находится на серии из 11 побед подряд и демонстрирует очень уверенную игру в атаке.

Ставка: ТБ 3 голов за 2.15.

Кюрасао — Кот-д'Ивуар

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Кюрасао пока оставляет неоднозначное впечатление. В первом туре команда была полностью разобрана сборной Германии и потерпела крупное поражение со счётом 1:7, однако уже во второй игре сумела удивить, отстояв ничью 0:0 против Эквадора. Стоит отметить, что такой результат во многом стал возможен благодаря отличной игре обороны и невезению соперника в атаке. При этом впереди у команды Дика Адвоката по-прежнему остаются серьёзные проблемы — за два матча был забит только один гол.

Кот-д’Ивуар подходит к встрече в более выгодном положении. Африканская сборная набрала три очка и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф. Команда Эмерса Фаэ показала характер в первом туре, вырвав победу у Эквадора в концовке, а затем дала бой Германии, уступив лишь со счётом 1:2. Ивуарийцы демонстрируют организованную игру в обороне и обладают более качественным подбором исполнителей в атакующей линии.

Главным преимуществом Кот-д’Ивуара станет физическая мощь и опыт игроков. В матче против Кюрасао африканцам не нужно рисковать, поскольку даже ничья может сохранить им шансы на продолжение борьбы. Однако более высокий класс состава должен позволить им контролировать ход встречи и создавать больше опасных моментов.

Кюрасао наверняка снова сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, но выдерживать давление на протяжении всего матча будет крайне сложно. Если Кот-д’Ивуару удастся забить первым, игра может раскрыться, и тогда разница в уровне команд станет ещё заметнее.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.50.

4.77 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.77.