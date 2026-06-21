прогноз на матч чемпионата мира 2026 года, ставка за 1.86

23 июня во втором туре чемпионата мира 2026 года в группе I по футболу сыграют серебряный призёр ЧМ‑2022 Франция и Ирак. Начало встречи — 0:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

Франция

Турнирное положение: после первого тура Франция имеет три очка и уступает только Норвегии по разнице мячей в группе I.

Последние матчи: противостояние с Сенегалом (3:0) получилось не самым простым для Франции, и только после перерыва «трёхцветные» смогли сломить сопротивление противника, а первый тайм завершился вничью — 0:0. Дублем отметился Мбаппе, также отличился Баркола.

Ранее была победа в товарищеском матче с Северной Ирландией (3:1) и поражение от Кот‑д’Ивуара (1:2).

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Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: первая игра на турнире для подопечных Дидье Дешама получилась непростой, но закончилась успешно. Теперь команде надо подтвердить статус и уверенно победить Ирак, чтобы обеспечить себе участие в плей‑офф. По составу Франция даже смотрится солиднее, чем она была 4 года назад, когда в финале ЧМ проиграла Аргентине.

Ирак

Турнирное положение: пока Ирак замыкает таблицу своего квартета I с 0 очков.

Последние матчи: с Норвегией класс сборных оказался несопоставим, и Ирак смог оказать сопротивление только до 39‑й минуты, когда счёт был ничейным — 1:1. После перерыва соперник увеличил скорость и легко забил три безответных мяча.

До этого было поражение от Венесуэлы (0:2) в товарищеской игре и ничья с Испанией (1:1).

Не сыграют: травмированы — Яхья (з), под вопросом выход Меме (н), Ясима (п).

Состояние команды: первая игра Ирака на турнире получилась не самой удачной, но было сложно ожидать чего‑то иного от противостояния с Норвегией, которая намного выше классом. Теперь же будет противостоять один из главных фаворитов всего турнира — Франция. Состав у Ирака откровенно слабый, всего несколько игроков выступают в Скандинавии.

На что ставят в матче Франция — Ирак Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Ирак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Никогда ранее сборные между собой не играли.

В трёх последних матчах Ирак сыграл одну ничью и дважды уступил.

Франция победила в 3 из 4 последних встреч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1,08, а на Ирак — 35,0, ничью букмекеры оценивают в 11,5.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,86, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: Франция должна уверенно разбираться со скромным Ираком и делать разницу, чтобы обеспечить себе первое место в группе. Если команда Дешама отыграет хотя на 70 % своих возможностей, то разгром обеспечен.

1.86 Победа Франциии в матче с форой -2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Франция — Ирак принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Основная ставка: победа Франции с форой −2,5 за 1,86.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант — часто Франция начинает слабо матчи и набирает ход только во вторые 45 минут.

1.90 Франция выиграет второй тайм с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Франция — Ирак принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Дополнительная ставка: победа Франции с форой −1,5 за 1,90 во втором тайме.