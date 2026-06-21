22 июня в рамках второго тура группы J ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Австрия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина подходит лидером квартета перед вторым туром группового раунда с тремя очками в активе.
Команда по разнице мячей опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника, а также на три очка — третью Йорданию и четвертый Алжир.
Последние матчи: в стартовом поединке чемпионата мира-2026 «Альбиселесте» не испытали никаких проблем против Алжира, разгромив его 3:0 благодаря хет-трику Лионеля Месси.
Перед нынешним мундиалем действующий чемпион мира также одержал победу и также — с результатом 3:0, но на этот раз пострадала Исландия.
Не сыграют: травмированы — Балерди и Монтьель, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх (разного статуса) Аргентина только выигрывала, что совсем не удивительно.
С такой игровой мощью, а также преимуществом в классе, южноамериканская сборная выглядит фаворитом, но нынешний соперник способен оказать ей серьёзное сопротивление.
Лионель Месси — лучший бомбардир команды и ЧМ-2026 с тремя голами.
Австрия
Турнирное положение: Австрия по итогам первого тура мирового форума находится на второй позиции в группе с тремя баллами.
Команда лишь на один пункт разницы мячей уступает нынешнему соперника, а также на три очка опережает своих преследователей — Йорданию и Алжир.
Последние матчи: финальную часть чемпионата мира сборная начала уверенно, в стартовом туре которого уверенно справилась с Йорданией.
Генеральную репетицию перед мундиалем национальный коллектив также провел удачно, когда теперь уже в домашних стенах разобрался с Тунисом (1:0) в контрольном поединке.
Не сыграют: травмирован — Баумгартнер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Австрия не проиграла при пяти победах и одной ничьей.
Такая форма позволяет европейской сборной верить в свою игру в дуэли против чемпиона мира, и если ей удастся надежно сыграть в обороне, шансы забить также могут появиться.
Три гола команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Аргентина забивала больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Австрии забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.61. Ничья — в 3.92, успех Австрии — в 6.43.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.99 и 1.88.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей чемпиона мира забивали больше 2,5 голов. Высокая результативность последних поединков команды обещает много голов и здесь.
При этом в стартовом матче ЧМ-2026 европейской сборной был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.99.
Прогноз: более рискованный прогноз, что южноамериканцы забьют больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: тотал Аргентины больше 2,5 голов за 3.28