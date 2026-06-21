Разберётся ли Аргентина с Австрией?

прогноз на битву за лидерство в группе J ЧМ-2026, ставка за 1.99

22 июня в рамках второго тура группы J ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Австрия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина подходит лидером квартета перед вторым туром группового раунда с тремя очками в активе.

Команда по разнице мячей опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника, а также на три очка — третью Йорданию и четвертый Алжир.

Последние матчи: в стартовом поединке чемпионата мира-2026 «Альбиселесте» не испытали никаких проблем против Алжира, разгромив его 3:0 благодаря хет-трику Лионеля Месси.

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Перед нынешним мундиалем действующий чемпион мира также одержал победу и также — с результатом 3:0, но на этот раз пострадала Исландия.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Балерди и Монтьель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх (разного статуса) Аргентина только выигрывала, что совсем не удивительно.

С такой игровой мощью, а также преимуществом в классе, южноамериканская сборная выглядит фаворитом, но нынешний соперник способен оказать ей серьёзное сопротивление.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды и ЧМ-2026 с тремя голами.

Австрия

Турнирное положение: Австрия по итогам первого тура мирового форума находится на второй позиции в группе с тремя баллами.

Команда лишь на один пункт разницы мячей уступает нынешнему соперника, а также на три очка опережает своих преследователей — Йорданию и Алжир.

Последние матчи: финальную часть чемпионата мира сборная начала уверенно, в стартовом туре которого уверенно справилась с Йорданией.

Генеральную репетицию перед мундиалем национальный коллектив также провел удачно, когда теперь уже в домашних стенах разобрался с Тунисом (1:0) в контрольном поединке.

Не сыграют: травмирован — Баумгартнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Австрия не проиграла при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма позволяет европейской сборной верить в свою игру в дуэли против чемпиона мира, и если ей удастся надежно сыграть в обороне, шансы забить также могут появиться.

Три гола команды на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

На что ставят в матче Аргентина — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Аргентина забивала больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Австрии забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.61. Ничья — в 3.92, успех Австрии — в 6.43.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.99 и 1.88.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей чемпиона мира забивали больше 2,5 голов. Высокая результативность последних поединков команды обещает много голов и здесь.

При этом в стартовом матче ЧМ-2026 европейской сборной был реализован такой же сценарий.

1.99 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Аргентина — Австрия принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.99.

Прогноз: более рискованный прогноз, что южноамериканцы забьют больше 2,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в их трех из четырех последних матчей.

3.28 Тотал Аргентины больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.28 на матч Аргентина — Австрия принесёт чистый выигрыш 2280₽, общая выплата — 3280₽

Ставка: тотал Аргентины больше 2,5 голов за 3.28