20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Германия и Кот-д'Ивуар. Начало игры — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

Германия: первый серьёзный соперник

Турнирное положение: После первого тура группового этапа ЧМ-2026 «бундестим» занимает 1-е место (группа Е) с тремя очками в активе. В стартовом поединке на мундиале сборная Германии показала уровень.

Напомним, что национальная команда без проблем прошла квалификацию ЧМ-2026, набрав 15 очков из 18-и возможных и заняв 1-е место в своей группе. Сборная Германии опередила Словакию в борьбе за лидерство.

Последние матчи: Подопечные Юлиана Нагельсмана в первом туре разгромили сборную Кюрасао со счетом 7:1. В 1-м тайме сборная Германии забила 3 гола, а во втором отрезке добила соперника, отличившись четырежды.

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В матче против Кюрасао практически все немецкие футболисты сыграли успешно. Кай Хаверц и вовсе отметился дублем, а защитник Нико Шлоттербек забил гол и удачно действовал у своих ворот.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Да, сборная Германии стартовала с разгромной победы, но для Кюрасао участие в чемпионате мира уже праздник. Победа над этим соперником не дает ответа на вопрос, какой же все-таки потенциал у немцев на ЧМ-2026?

У сборной Германии есть только одна очная встреча с Кот-д'Ивуаром в современной истории, да и то только в рамках товарищеского противостояния. В том матче сборные сыграли вничью со счетом 2:2.

Кот-д'Ивуар: ключевой матч

Турнирное положение: Эта сборная также начала свой путь на ЧМ-2026 с победы, но счет получился более скромным, чем у немцев. Именно поэтому Кот-д'Ивуар пока уступает лидерство сборной Германии в группе Е после первого тура.

Стоит отметить, что в квалификации ЧМ-2026 национальная команда показала характер и не пропустила вперед ближайшего преследователя в своей группе. Кот-д'Ивуар опередил Габон на один балл и гарантировал себе поездку на мундиаль.

Последние матчи: В первом туре группового этапа мундиаля национальная команда обыграла Эквадор со счетом 1:0, забив победный гол на 90-й минуте благодаря точному удару Адама Диалло.

В этом поединке, кстати, сборная Кот-д'Ивуара могла и потерять очки, ведь эквадорцы опасно атаковали и были способны пробить оборону номинальных хозяев.

Состояние команды: Предстоящий матч против сборной Германии для Кот-д'Ивуара будет ключевым. Если африканцы смогут отбрать очки у немцев, то сделают очень серьезную заявку на выход из группы.

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло снова может стать ключевым игроком для своей национальной команды. В прошлом поединке тренерский штаб грамотно использовал форварда, выпустив по ходу встречи. Сработает ли это против немцев? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В первом матче ЧМ-2026 сборная Германии забила 7 голов

У сборной Кот-д'Ивуара продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

В единственной очной встрече сборные сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение сборной Германии с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа сборной Кот-д'Ивуара — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: В 1-м тайме сборная Кот-д'Ивуара сможет сдержать атакующий порыв Германии.

2.45 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Германия — Кот-д'Ивуар позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.45.

Прогноз: Никакого разгрома и голевой феерии со стороны немцев ждать не стоит. Кот-д'Ивуар будет сражаться до самой последней минуты.

1.92 Победа Кот-д'Ивуара с форой (+1) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Германия — Кот-д'Ивуар принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Победа Кот-д'Ивуара с форой (+1) за 1.92.