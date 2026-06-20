Матч за выход в плей-офф из группы Е

Германия и Кот-д’Ивуар начали ЧМ-2026 с побед и теперь сыграют за лидерство в группе E. Команда Юлиана Нагельсмана разгромила Кюрасао 7:1 и сразу выдала самый мощный атакующий старт турнира. Кот-д’Ивуар прошёл Эквадор гораздо тяжелее матч долго шёл к ничьей, но Амад Диалло забил на 90-й минуте и принёс «слонам» три очка.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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25' Перерыв на водопой. Активная получилась первая часть матча, Германия выглядит опаснее.

24' И правда досталось по лицу ивуарийскому киперу, справедливо отменён мяч.

22' Павлович забил после борьбы с Фофаной, но арбитр тут же свистнул фол в атаке.

21' Опасно бил Нмеча издали, мяч после рикошета ушёл на угловой.

19' Браун пытался найти Хаверца пасом вразрез, неточно получилось.

18' Мусиала получил пространство у штрафной и пытался бить в дальний угол, но не попал.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 61 Владение мячом 39 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 1 Фолы 1

17' Браун опасно простреливал с левого фланга, не дошёл мяч до Сане.

16' Пока что обошлось — продолжает игру Шлоттербек.

14' Плохие новости для сборной Германии. Нико Шлоттербек на газоне, держится за левую ногу.

Нико Шлоттербек на газоне globallookpress.com

13' Диоманде не обработал мяч в простой ситуации, упустил шанс создать момент.

12' Синго мощно бил с подбора после отскока от защитника, Шлоттербек встал на пути мяча.

10' Головой пробил Хаверц после навеса с левого фланга — Фофана спасает!

09' Хаверц скинул на линию штрафной Вирцу, а ему не дали пробить.

07' Бонни с левого фланга навесил в штрафную, у Кессье не получилось пробить в касание.

05' Так и не получилось создать момент у Германии после длинного владения, Кот-д’Ивуар всё заблокировал.

Германия – Кот-д’Ивуар globallookpress.com

03' Немцы контролируют игру на старте, ивуарийцы очень компактно обороняются.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

22:55 Команды на поле, звучат национальные гимны!

22:45 Матч обслужит парагвайская бригада арбитров во главе с Хуаном Габриэлем Бенитесом. Это опытный судья: он отработал 258 профессиональных матчей, в том числе получал назначения на Клубный чемпионат мира, чемпионат Саудовской Аравии и Кубок короля. У Бенитеса уже есть опыт матчей с участием топ-сборных. Ранее он судил две игры Аргентины в отборе ЧМ, включая ничью 1:1 с Колумбией, где показал красную карточку Энцо Фернандесу. На линиях Бенитесу помогут соотечественники Эдуардо Кардосо и Мильсиадес Сальдивар. Четвёртым арбитром назначен Халид Аль-Тураис из Саудовской Аравии, резервным ассистентом — его соотечественник Мохаммед Аль-Бакри.

22:35 А вот такой состав у сборной Кот-д’Ивуара: Фофана, Синго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессье, Инао Улаи, Сангаре, Диалло, Дьоманд, Бонни.

22:30 Германия начнёт в таком составе: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Нмеча, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Хаверц.

22:20 Победа в Торонто почти гарантирует победителю удобную позицию перед последним туром. Германия может досрочно приблизиться к плей-офф и, при осечке Эквадора, фактически оформить первое место. Для Кот-д’Ивуара этот матч — шанс сделать шаг к первому в истории выходу из группы на чемпионате мира. Германия начала турнир максимально громко. В матче с Кюрасао забили Феликс Нмеча, Кай Хаверц, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль.

22:15 Нагельсман, скорее всего, не станет сильно менять состав. У Германии есть соблазн дать больше минут Ундаву после его гола и двух результативных действий со скамейки, но атакующая четвёрка Лерой Сане — Джамал Мусиала — Флориан Вирц — Кай Хаверц выглядит логичной для продолжения. Хаверц отдельно важен как игрок, который забивал на четырёх последних крупных турнирах.

22:10 При этом матч с Кюрасао не снял главный вопрос, и Германия всё ещё уязвима сзади. Команда пропускала в четырёх из последних пяти матчей и не держала ворота сухими на чемпионатах мира с финала-2014 против Аргентины.

22:05 Кот-д’Ивуар вернулся на чемпионат мира после двух пропущенных турниров и сразу взял важнейшие три очка. Победа над Эквадором получилась трудной: соперник трижды попадал в каркас ворот, но «слоны» выдержали давление, а в концовке забил Амада Диалло. Для команды Эмерса Фаэ это был идеальный сценарий по результату, но не по содержанию: против Германии такой объём допущенных моментов может стать проблемой.

22:00 Главный ресурс Кот-д’Ивуара — физика и фланги. Франк Кессье и Ибрагим Сангаре должны закрывать центральную зону, не давая Вирцу и Мусиале спокойно принимать мяч между линиями. В атаке важны Амад Диалло, Базумана Туре, Ян Диоманде и возможный выход Элье Ваи, который получил разрешение на въезд в Канаду и теперь может попасть в заявку.

21:55 Диоманде был одним из самых заметных игроков первого тура. Против Эквадора он создал пять моментов, сделал пять отборов, выиграл 11 единоборств и 12 раз коснулся мяча в чужой штрафной. Это редкий набор для игрока его позиции и возраста, и именно через такие универсальные действия Кот-д’Ивуар может доставлять Германии неудобства.