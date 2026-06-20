Германия и Кот-д’Ивуар начали ЧМ-2026 с побед и теперь сыграют за лидерство в группе E. Команда Юлиана Нагельсмана разгромила Кюрасао 7:1 и сразу выдала самый мощный атакующий старт турнира. Кот-д’Ивуар прошёл Эквадор гораздо тяжелее матч долго шёл к ничьей, но Амад Диалло забил на 90-й минуте и принёс «слонам» три очка.

Онлайн матча

20 сек.

25' Перерыв на водопой. Активная получилась первая часть матча, Германия выглядит опаснее.

24' И правда досталось по лицу ивуарийскому киперу, справедливо отменён мяч.

22' Павлович забил после борьбы с Фофаной, но арбитр тут же свистнул фол в атаке.

21' Опасно бил Нмеча издали, мяч после рикошета ушёл на угловой.

19' Браун пытался найти Хаверца пасом вразрез, неточно получилось.

18' Мусиала получил пространство у штрафной и пытался бить в дальний угол, но не попал.

17' Браун опасно простреливал с левого фланга, не дошёл мяч до Сане.

16' Пока что обошлось — продолжает игру Шлоттербек.

14' Плохие новости для сборной Германии. Нико Шлоттербек на газоне, держится за левую ногу.

Нико Шлоттербек на газоне
Нико Шлоттербек на газоне globallookpress.com

13' Диоманде не обработал мяч в простой ситуации, упустил шанс создать момент.

12' Синго мощно бил с подбора после отскока от защитника, Шлоттербек встал на пути мяча.

10' Головой пробил Хаверц после навеса с левого фланга — Фофана спасает!

09' Хаверц скинул на линию штрафной Вирцу, а ему не дали пробить.

07' Бонни с левого фланга навесил в штрафную, у Кессье не получилось пробить в касание.

05' Так и не получилось создать момент у Германии после длинного владения, Кот-д’Ивуар всё заблокировал.

Германия – Кот-д’Ивуар
Германия – Кот-д’Ивуар globallookpress.com

03' Немцы контролируют игру на старте, ивуарийцы очень компактно обороняются.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

22:55 Команды на поле, звучат национальные гимны!

22:45 Матч обслужит парагвайская бригада арбитров во главе с Хуаном Габриэлем Бенитесом. Это опытный судья: он отработал 258 профессиональных матчей, в том числе получал назначения на Клубный чемпионат мира, чемпионат Саудовской Аравии и Кубок короля. У Бенитеса уже есть опыт матчей с участием топ-сборных. Ранее он судил две игры Аргентины в отборе ЧМ, включая ничью 1:1 с Колумбией, где показал красную карточку Энцо Фернандесу. На линиях Бенитесу помогут соотечественники Эдуардо Кардосо и Мильсиадес Сальдивар. Четвёртым арбитром назначен Халид Аль-Тураис из Саудовской Аравии, резервным ассистентом — его соотечественник Мохаммед Аль-Бакри.

22:35 А вот такой состав у сборной Кот-д’Ивуара: Фофана, Синго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессье, Инао Улаи, Сангаре, Диалло, Дьоманд, Бонни.

22:30 Германия начнёт в таком составе: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Нмеча, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Хаверц.

22:20 Победа в Торонто почти гарантирует победителю удобную позицию перед последним туром. Германия может досрочно приблизиться к плей-офф и, при осечке Эквадора, фактически оформить первое место. Для Кот-д’Ивуара этот матч — шанс сделать шаг к первому в истории выходу из группы на чемпионате мира. Германия начала турнир максимально громко. В матче с Кюрасао забили Феликс Нмеча, Кай Хаверц, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль.

22:15 Нагельсман, скорее всего, не станет сильно менять состав. У Германии есть соблазн дать больше минут Ундаву после его гола и двух результативных действий со скамейки, но атакующая четвёрка Лерой Сане — Джамал Мусиала — Флориан Вирц — Кай Хаверц выглядит логичной для продолжения. Хаверц отдельно важен как игрок, который забивал на четырёх последних крупных турнирах.

22:10 При этом матч с Кюрасао не снял главный вопрос, и Германия всё ещё уязвима сзади. Команда пропускала в четырёх из последних пяти матчей и не держала ворота сухими на чемпионатах мира с финала-2014 против Аргентины.

22:05 Кот-д’Ивуар вернулся на чемпионат мира после двух пропущенных турниров и сразу взял важнейшие три очка. Победа над Эквадором получилась трудной: соперник трижды попадал в каркас ворот, но «слоны» выдержали давление, а в концовке забил Амада Диалло. Для команды Эмерса Фаэ это был идеальный сценарий по результату, но не по содержанию: против Германии такой объём допущенных моментов может стать проблемой.

22:00 Главный ресурс Кот-д’Ивуара — физика и фланги. Франк Кессье и Ибрагим Сангаре должны закрывать центральную зону, не давая Вирцу и Мусиале спокойно принимать мяч между линиями. В атаке важны Амад Диалло, Базумана Туре, Ян Диоманде и возможный выход Элье Ваи, который получил разрешение на въезд в Канаду и теперь может попасть в заявку.

21:55 Диоманде был одним из самых заметных игроков первого тура. Против Эквадора он создал пять моментов, сделал пять отборов, выиграл 11 единоборств и 12 раз коснулся мяча в чужой штрафной. Это редкий набор для игрока его позиции и возраста, и именно через такие универсальные действия Кот-д’Ивуар может доставлять Германии неудобства.